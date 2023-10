escuchar

A veces, el peor momento de tu vida puede volverse el mejor. Y algo así es lo que llevó a Juanma Salazar a convertir las dificultades a las que tuvo que enfrentarse como inmigrante en Estados Unidos en un trabajo que, no solo le cambió la vida, sino que le permitió ayudar a miles de personas que pretendían emigrar al país norteamericano.

Salazar es colombiano, pero, por motivos personales, tuvo que desarmar la vida que había construido en su país para planear una nueva en Florida, Estados Unidos, junto a su esposa. Para comenzar esta nueva etapa, no se llevó más que su creatividad, que lo acompaña desde pequeño.

“Desde joven en el colegio me caracterizaba por ser un chico creativo. Mis compañeros de estudio me otorgaron el rol de generar entretenimiento en los ratos libres de las clases. Me gustaba relatar historias cómicas y hacer reír a los demás. Siempre sentí la necesidad de expresar ese sentimiento desde un medio artístico, y fue en el 2015, aún en Colombia, cuando encontré en las redes sociales el espacio para hacerlo”, cuenta en diálogo con LA NACION.

Aunque hoy en día armar contenido para las redes sociales es algo muy común, en 2015 no ocurría lo mismo. “Cuando yo inicié era algo atrevido hacer contenido en las redes. Había muy pocas personas haciéndolo. Alcanzar un millón de vistas era demasiado para el tráfico en Internet de ese entonces. Pero me motivó que tenía muchas ideas por expresar y que muchas de ellas lograron una gran acogida en la comunidad”, recuerda.

Fue así que comenzó a hacer contenido de comedia, donde identificaba las cosas de la vida cotidiana que hacían reír a la gente e intentaba divertir con ello a toda la familia. Pero su cambio de vida y su nueva realidad en Estados Unidos le hicieron darse cuenta de que mucha gente podría necesitar consejos que los orientaran sobre cómo resolver las cosas más cotidianas del día a día en EE.UU. Y allí encontró su nuevo rumbo.

Empezar de cero

Empezar desde cero en un país nuevo no fue un proceso fácil. “Cuando te dicen que toca empezar de cero, es cierto. Por lo menos en casos como el nuestro, que no teníamos familiares aquí, ni amigos, ni contactos. No hay esas conexiones laborales como las que tenías en tu país. Entonces, toca empezar a construir muchas cosas desde la nada misma”, sostiene.

En Estados Unidos, vive con su pareja Instagram @juanmasalazar

Es que llegar a esa nación desde Latinoamérica pone en evidencia que hay muchos procesos que son diferentes. “Todos los inmigrantes llegamos un poco desorientados de cómo funcionan las cosas en este país. Aquí hay cosas un poco más flexibles y fáciles que en nuestros países latinos y también hay algunas cosas más rigurosas”, reconoce Salazar.

Y continúa: “A mí me gusta aprender todo. Hacer todo correctamente, encontrar la mejor forma de hacer las cosas, la más barata, óptima y eficaz; sin tener intermediarios en un proceso. Y así fue como logré transformar mi carrera”.

El influencer se define como una persona “nerd” y detallista, que con su experiencia personal encontró la manera de hacer las cosas de manera eficiente y económica. “Soy esa persona a la que todos sus amigos lo llaman para preguntar si deberían comprar ese auto en tal lugar, o si deberían aceptar esa tarjeta de crédito, entre otras cosas cotidianas. Pienso en el dinero de los demás como si fuera mío, y quiero que todos cuiden sus finanzas “, explica.

Juanma Salazar hace contenido en redes sociales Instagram @juanmasalazar

El generador de contenido utiliza sus redes sociales -en las cuales acumula más de 1 millón de seguidores- para dar consejos de inmigración, de licencias, de real estate, créditos, ahorro en compras y hasta inversiones. “Considero que son datos muy valiosos. Trato de compartir información que me hubiese gustado saber cuando llegué y hubiese facilitado mi proceso de adaptación”, explica.

“Así fue como mi carrera profesional en Estados Unidos se terminó de transformar. Llegué como un content creator de entretenimiento desde mi país y terminé estableciendo mi propia agencia de asesoría, enfocado siempre en la creación de contenido informativo y entretenido para mi audiencia”.

Juanma hizo del contenido en redes sociales un negocio Instagram @juanmasalazar

La magnitud de sus contenidos fue tal que le permitió ganar un Telly Awar, un galardón que reconoce al mejor trabajo creado en televisión y en video para todas las pantallas. Esto último fue gracias a su paso por Bienvenido a América, un canal hispano en Miami donde invitaban a latinos influyentes en EE.UU. con historias de casos de éxito o historias relevantes que contar.

Los consejos más pedidos

En palabras del influencer y emprendedor, la economía estadounidense tiene la gran ventaja de que devuelve con creces el trabajo duro: “Si te portas bien con el país, el país se porta bien contigo”, argumenta. Sin embargo, también puede ser un lugar de rápido endeudamiento para quienes están mal asesorados. “Aquí las personas pueden obtener créditos muy fácilmente sin saber que eso va a tener un impacto no muy bueno en su futuro y va a ralentizar su progreso económico”, explica.

Como inmigrante, aconseja a otros acerca de la vida en EE.UU. Instagram @juanmasalazar

Por ello, enumera una serie de consejos generales que deben tener en cuenta quienes desean emigrar a Estados Unidos. “Antes que nada, se deben seguir las reglas en su totalidad. Este país es riguroso con las normas, reglas y leyes. No hay que intentar hacerse el listo con nada. Si decides venir y quedarte, debes tener un plan para permanecer legal con documentos que te permita trabajar legalmente, y es fundamental tener ello como una prioridad”, explica.

Una vez que eso está resuelto, el joven suele asesorar a las personas recién llegadas sobre cómo obtener su propio auto y su casa. “Es común aquí entrar en un mal crédito hipotecario, lo cual puede hacer que a futuro pierdas tu casa. También es fácil entrar en una deuda de un auto costoso y que una mala financiación arruine tu crédito. O puede ocurrir que una mala declaración de impuestos cause que no puedas tener una casa en los próximos años. Todos son errores comunes que se pueden pagar caro en este país”.