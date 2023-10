escuchar

Los errores en los tatuajes no son extraños, pero cuando una joven escribió mal su propio diseño causó miles de reacciones en TikTok, mismas que llevaron a su video a sumar millones de reproducciones en solo unos días. Jordan LaMattina, una chica de Titusville, Florida, publicó un clip en el que se observa como ella y el tatuador quedan sorprendidos al darse cuenta de que en lugar de la frase “Everything’s Fine” (todo está bien), escribieron “Everthing’s Fine”, lo que resultó irónico.

Aunque LaMattina reaccionó de buena forma al error, dado que hasta se rio a carcajadas con lo sucedido, en la plataforma de videos recibió muchos comentarios en los que la comunidad virtual culpó al tatuador por la falta de ortografía. Desde la consideración de algunos usuarios, él debió darse cuenta del error antes de comenzar con el tatuaje en la piel de la chica.

Ella y su amiga fueron las culpables del error

LaMattina y su mejor amiga, de nombre Mandy, decidieron hacerse tatuajes a juego con la frase “Everything’s Fine”, su favorita para cuando las cosas no marchan de la mejor manera. La otra joven, que vive en Alabama, hizo el diseño para que se tatuaran cuando esta estuviera de visita en Florida. La historia se hizo viral luego de que mostraran en TikTok su reacción y la del tatuador, quien estaba sorprendido.

En la cuenta de LaMattina, identificada en la red social como @theearthylama, se publicó el video con la frase: “Está mortificado y creo que es mucho mejor”, en referencia al tatuador, que en un primer momento no entendió lo que estaba pasando, para después mostrarse horrorizado por su trabajo. Sin embargo, en el clip se puede escuchar a Mandy decir: “Esto no es tu culpa, este es el mejor momento de mi vida”.

La grabación suma 9,5 millones de reproducciones desde su publicación a finales de septiembre. Además, ya recibió más 700 mil likes y 4700 comentarios, aunque muchos de los mensajes no fueron positivos, por lo que las chicas decidieron hacer otro video para explicar qué pasó.

“No lo noté porque tengo TDAH, (Mandy) no lo notó porque es disléxica”, apuntó LaMattina en otro clip, en el que pide que no se culpe al tatuador, dado que todos estaban tan distraídos que incluso otras personas que vieron el diseño no se dieron cuenta.

Al final, Mandy decidió agregar la “Y” cuando se hizo el suyo, lo que significa que sus tatuajes no son exactamente iguales, como era el plan inicial. Las amigas decidieron que los diseños que no combinaban simbolizaban las imperfecciones de la vida. “Everything is fine” en español se traduce como “Todo está bien”, mientras que “Ever thing is fine” sería “Cualquier cosa está bien”, por lo que finalmente el error tuvo algo de sentido.

No culpen al tatuador

En una entrevista con Insider, la chica reconoció que el error se volvió demasiado viral. Además, aseguró que está contenta con el resultado, pero molesta con las reacciones que recibió el artista. “Han convertido a este gran tatuador en algo que no es (...) la culpa de saber que ahora está recibiendo una reacción violenta por algo que no fue su responsabilidad realmente me duele”, comentó.

Jaco, como se identificó al profesional, también decidió hablar al respecto, a través de su cuenta de TikTok, narró la experiencia y afirmó que había tenido un día bastante ocupado y se sentía un poco distraído. “Entonces, termino el tatuaje, me aseguro de que esté todo nítido y todo”, comentó. Luego vio la reacción de una de las jóvenes: “La miré, traté de descubrir si estaba teniendo un ataque de pánico o si realmente se estaba riendo. Todo se me vino encima. Resultó que ella estaba muy feliz, le había gustado más el tatuaje”.

