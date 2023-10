escuchar

Debido a los altos precios de los productos de atención básica en todo Estados Unidos, Nuevo México comenzó con un programa para ayudar a las familias, impulsado por la gobernadora Michelle Lujan Grisham. En este 2023, aprobó reembolsos para los contribuyentes, así como pagos de ayuda económica a los residentes de esa región que no están obligados a rendir sus impuestos. Si bien la mayoría de las personas ya recibió el monto designado, todavía quedan algunos meses hasta la fecha límite.

De acuerdo con la página de Ingresos Fiscales de Nuevo México, esta iniciativa incluye un reembolso de impuesto sobre la renta de 1000 dólares para parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas, los jefes de familia y los cónyuges sobrevivientes. A su vez, destina US$500 para contribuyentes solteros y las personas casadas que presentan sus declaraciones por separado.

Para tener derecho a un reembolso o solicitar un crédito de impuestos se recomienda presentar una declaración NORTHFOLK / Unsplash

¿Cómo se envía el reembolso en Nuevo México?

Según el caso para el que se califique, el reembolso se envía automáticamente a los residentes de Nuevo México que hayan presentado una declaración de Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (PIT, por sus siglas en inglés) de 2021 y que no se declaren como dependientes de la declaración de otros contribuyentes.

La mayoría de los cheques se enviaron por correo a fines de junio de 2023. No obstante, los residentes elegibles tienen hasta el 31 de mayo de 2024 para poder presentar su declaración PIT 2021 si no lo han hecho. Posteriormente, no necesitarán tomar ninguna otra medida para obtener sus reembolsos.

En el comunicado, se especifica que también se asignaron un total de 15 millones de dólares para pagos de ayuda de US$500 o US$1000 para los residentes que no califiquen para los reembolsos anteriores. Sin embargo, en este habilitaron un sitio web en el que se debe comprobar el estado de pago de ayuda económica.

Hay programas que benefician a los residentes de Nuevo México Joshua Hoehne / Unsplash

¿Cómo solicitar la ayuda en Nuevo México por bajos ingresos?

Sumado al reembolso anterior, Nuevo México también tiene asistencia en efectivo para las familias de bajos ingresos. A principios de septiembre, las autoridades anunciaron a través de un comunicado que más de 9000 residentes habían recibido un aumento del 23% en los pagos de los programas de asistencia para las familias que luchan con los incrementos del costo de vida.

A partir de agosto de este año, las cantidades pasaron de US$539 a US$663 para familias de cuatro integrantes. Este plan ayuda a los residentes a poder superar las barreras financieras. Sin embargo, para poder calificar es necesario cumplir con diferentes requisitos, entre los que se encuentran:

Vivir en Nuevo México.

Estar por debajo de los límites de ingresos y recursos establecidos por el programa.

Tener hijos dependientes de 18 años o menos que sean ciudadanos o tengan estatus migratorio elegible.

Si los menores tienen 19 años, deben ser estudiantes a tiempo completo que se espera que se gradúen antes del final del mes en que se conviertan en jóvenes de 20 años.

Se debe proporcionar información sobre los ingresos mensuales, al llenar un formulario.