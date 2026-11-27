WASHINGTON.– Un grupo de hackers logró infiltrarse en Cloud One, la principal plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según dijeron a Reuters tres personas al tanto del caso. La intrusión podría poner en riesgo un gran volumen de información sensible sobre operaciones tácticas, personal y logística.

Dos de las fuentes indicaron que la intrusión se descubrió hace aproximadamente un mes o menos, durante las tareas de actualización del sistema, y que el hallazgo provocó interrupciones en toda la plataforma. Reuters no pudo determinar quiénes fueron los responsables, cuál fue el alcance total de la intrusión ni si hubo robo de datos.

Oficinas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (FAA)

En un comunicado enviado a Reuters, la Fuerza Aérea dijo que “no hace comentarios sobre las condiciones de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos”. Y agregó: “Tomamos de manera continua medidas de precaución para proteger la información y los sistemas del Departamento de la Fuerza Aérea, así como su capacidad para cumplir sus misiones”.

Una plataforma para decenas de aplicaciones

Cloud One se puso en marcha en 2017 para centralizar los servicios informáticos de la Fuerza Aérea. La plataforma combina recursos de cuatro proveedores —Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet— y permite el funcionamiento de decenas de aplicaciones, entre ellas las que gestionan los datos del personal, el pago de sueldos, la logística y el mantenimiento.

Entre esas aplicaciones está el sistema de mando y control en la nube de la Fuerza Aérea, que reúne datos de los radares de defensa aérea y de otras fuentes de toda América del Norte. También funciona allí el sistema integrado de gestión de municiones, que permite seguir la ubicación de bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense en todo el mundo.

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega de la base británica de Fairford, en el sudoeste de Inglaterra HENRY NICHOLLS - AFP

La empresa SAIC fue la contratista principal de Cloud One hasta 2025, cuando Leidos asumió esa función. SAIC no respondió a una solicitud de comentarios y Leidos remitió las consultas a la Fuerza Aérea.

Cloud One es una de las mayores plataformas de computación en la nube de las Fuerzas Armadas estadounidenses, según dos de las fuentes. “Una intrusión en esta plataforma es algo grave”, dijo una de ellas.

Los investigadores pidieron al Comando Cibernético de Estados Unidos, la fuerza militar especializada en operaciones en el ciberespacio, que evaluara los daños, según una de las fuentes. El organismo no respondió a las solicitudes de comentarios.

Actualizaciones bloqueadas y proyectos en suspenso

El descubrimiento de la intrusión provocó una serie de interrupciones. Dos de las fuentes iniciales y una cuarta persona al tanto del caso dijeron que se suspendió el traslado de aplicaciones administrativas a Cloud One, una prioridad de larga data para las Fuerzas Armadas.

Un caza F-15E Strike Eagle despega para un vuelo de entrenamiento desde la base aérea Seymour Johnson, en Carolina del Norte MASTER SGT. ALEXANDRE MONTES - US AIR FORCE

También se bloquearon las actualizaciones de las aplicaciones que ya funcionaban en Cloud One. El personal de la Fuerza Aérea quedó así sin posibilidad de aplicar correcciones justo cuando se acababan de dar a conocer varias vulnerabilidades graves en programas informáticos del sector tecnológico. Una quinta fuente dijo que a algunos usuarios se les retiraron los permisos de administrador.

Las cinco fuentes hablaron bajo condición de anonimato. Según una de ellas, los intrusos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al plano de control de la plataforma. La fuente lo comparó con un control remoto universal, ya que, en teoría, ese acceso podría permitirles consultar el estado operativo de aeronaves militares o seguir los movimientos de piezas de repuesto. Se desconoce si los hackers llegaron a hacerlo.

Reuters no pudo determinar qué vulnerabilidad específica aprovecharon los atacantes.

Una serie de intrusiones

La noticia se conoce en medio de una creciente preocupación por las intrusiones con ayuda de inteligencia artificial. El problema es especialmente grave para las redes en la nube, dada la capacidad de los modelos de IA para detectar con rapidez puntos débiles en entornos informáticos muy extensos.

Cableado de servidores Trainium3 de Amazon Web Services en un laboratorio de control de calidad en Austin, Texas MARK FELIX - AFP

El gobierno estadounidense ya lidiaba con las consecuencias de al menos otros seis incidentes cibernéticos revelados recientemente. Entre ellos figuran dos en el FBI, una intrusión anterior que comprometió datos del Pentágono, una filtración de información sobre empleados del Departamento de Seguridad Nacional, otra intrusión que afectó a por lo menos dos agencias de inteligencia y un ataque al Departamento del Tesoro.

Cloud One lleva años en la mira de los hackers. En 2023, en un artículo de opinión publicado en el medio digital FedScoop, los responsables de la plataforma afirmaron haber tenido una “tasa de éxito del 100%” al repeler lo que describieron como una cantidad “asombrosa” de intentos de intrusión.

“Cuando se trata de seguridad, no hay margen de error”, escribieron entonces.