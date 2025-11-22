Harden bate el récord de anotación de los Clippers con 55 puntos

Los Angeles Clippers de la NBA frenaron el sábado su crisis con un triunfo por 131-116 ante los Charlotte Hornets gracias a una exhibición mayúscula de James Harden, que superó el récord anotador de la franquicia con 55 puntos.

La mayor marca anterior eran los 52 puntos que alcanzaron Bob McAdoo, en dos ocasiones cuando la franquicia estaba en Búfalo (1974 y 1976), y Charles Smith (1990).

Harden, máximo anotador de tres temporadas de la liga norteamericana de baloncesto, posee también el récord de la franquicia de los Houston Rockets con 61 puntos, su mayor marca personal.

Este sábado, en la apertura de una jornada de siete partidos, La Barba igualó además la mayor anotación de esta campaña, empatado con los 55 puntos que lograron el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) en octubre y el serbio Nikola Jokic (Nuggets) este mes.

A sus 36 años, Harden sigue siendo una de las mayores fuerzas ofensivas de la NBA, ahora enfocado en mantener a flote a unos Clippers en plena trayectoria descendente.

"El básquet es vida", declaró el escolta estadounidense tras el partido. "Todo el trabajo que pongo individualmente lo hago por todo el equipo. Simplemente trato de encontrar maneras de ganar partidos".

"No ha ido demasiado bien para nosotros últimamente pero seguimos trabajando, seguimos esforzándonos y seguimos buscando la manera de lograrlo cada noche", afirmó.

Los Clippers, uno de los equipos que más se reforzaron para esta temporada, arrastraban hasta este sábado una racha de nueve derrotas en los últimos 10 partidos que los llevó a caer de las plazas de repechaje a playoffs.

Kawhi Leonard, la otra figura del plantel, estuvo ausente en ese periodo por diversos problemas de pie y tobillo pero podría estar de vuelta para el juego del domingo ante los Cleveland Cavaliers, según adelantó ESPN.

Este sábado Harden se hizo con el control absoluto del partido en Charlotte desde el principio y llegó al descanso con 35 puntos en su cuenta.

El escolta también igualó su récord personal de triples con 10, de 16 intentos.

El californiano, undécimo máximo anotador de la historia, suma 25 partidos con al menos 50 puntos, igualando a Kobe Bryant, pero aún detrás de Michael Jordan (31) y Wilt Chamberlain (118).

gbv/raa/