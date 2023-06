Hasta 100 dólares más caras: ya cambió el precio de las visas para EE.UU.

escuchar

A finales de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció un incremento en las tarifas de los trámites de visas de turismo, negocios, estudiante, trabajadores temporales y de inversores. Se tenía previsto que los nuevos costos entraran en vigor a partir del 30 de mayo. No obstante, esto se postergó y finalmente se actualizaron durante este fin de semana. Los aumentos van desde US$25 más hasta más de US$100, según el trámite que se realice.

La autoridad norteamericana aseguró en un comunicado que esta medida se estableció luego de hacer un estudio de los costos, en función de lo que le implica al gobierno hacer procesamientos de visas de no inmigrante (NIV) y de la tarjeta de cruce fronterizo (BCC). Es decir, que en tanto a la entidad le cueste más tramitar visados, también aumentarán los precios.

A partir de este sábado 17 de junio, las visas de visitante, ya sea por negocio o por turismo, que suelen ser la B1/B2 y BCC, tienen una tarifa de US$185, lo que representa un aumento de US$25. Es importante destacar que en esta categoría también aplican las visas de no inmigrante, “que no se basan en pedidos, como visas de estudiante y visas de visitante de intercambio”, de acuerdo con el comunicado oficial.

Las visas de turismo, de negocios, de estudiantes, de trabajadores temporales y de inversores tuvieron un aumento en sus tarifas de trámite Unsplash

Por su parte, las visas de no inmigrante basadas en pedidos para trabajadores temporales, la H, L, O, P, Q y R, se elevaron de US$190 a US$205. Las personas que soliciten la categoría E, que es para comerciantes, inversionistas y solicitantes en una ocupación especializada, tienen el mayor impacto económico, ya que ahora deberán pagar US$315, en lugar de los US$205.

El nuevo monto establecido tendrá que liquidarse desde el inicio del proceso migratorio, de lo contario, no se podrá continuar. No hay posibilidad de una devolución del dinero, ni siquiera en casos en los que a la persona no se le apruebe el documento o si, por cualquier circunstancia, pierde su cita para la entrevista. Asimismo, las autoridades destacaron que no habrá cambios en otros trámites consulares, como la exención de la tarifa obligatoria de dos años de residencia para algunos visitantes de intercambio.

¿Cómo solicitar una visa para EE.UU.?

Las personas que deseen entrar a territorio estadounidense necesitan un visado especial y tienen que tramitarlo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Lo primero que el interesado debe hacer es seleccionar la categoría que desee adquirir y después enviar tanto el formulario como los documentos correspondientes. Luego, deberá asistir a una cita, donde los agentes migratorios determinarán si se le aprueba o no el documento. Sin embargo, para cualquier duda, el Departamento de Estado tiene asesores que se pueden consultar gratuitamente.

¿Cuál es el tiempo de espera para tramitar una visa de EE.UU.?

El plazo depende de cada país. Los solicitantes pueden consultarlo a través de la página oficial del Departamento de Estado, donde se activó una función especial para resolver esa duda. Lo único que se debe hacer es entrar al portal e ingresar en el buscador la ciudad en la que se realiza el trámite. De inmediato, se desplegará un recuadro con la información de consulados o embajadas que hay cerca del área.

Las personas pueden consultar cuál es el tiempo de espera para tramitar su visa desde la página oficial del Departamento de Estado de EE.UU. Unsplash

LA NACION