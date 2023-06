Jennifer Lopez publicó una foto íntima de Ben Affleck por el Día del Padre y desconcertó a algunos

escuchar

Este domingo se celebró el Día del Padre en Argentina, Estados Unidos y otros países del mundo. Las redes sociales se inundaron de publicaciones en las que resaltaron las labores que muchos hombres hacen por sus familias. Las celebridades no se quedaron fuera del festejo y compartieron fotografías que llamaron la atención de sus seguidores. Una de las más populares fue la que posteó Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram, donde se ve a su esposo, Ben Affleck, en una pose poco antes vista y sin ropa, lo que generó furor entre los usuarios.

Lopez y Affleck no comparten hijos, sin embargo, eso no fue impedimento para que la cantante le dedicara una felicitación. “Posteo de agradecimiento a papá. Feliz Día del Padre a todos los increíbles papás que hay por ahí. Los queremos y apreciamos más de lo que nunca sabrán”, escribió la también actriz. La publicación estaba acompañada de tres imágenes y un video, pero solo uno de esos elementos se llevó la atención de los seguidores de la diva del Bronx.

La peculiar foto se ve primera en el álbum que publicó JLo. En esta se ve a Affleck frente a un espejo y con el torso descubierto, por lo que sus pronunciados abdominales y sus tatuajes en los hombros están al descubierto. El actor tiene el ceño fruncido y la mirada hacia un lado, mientras que se aprecia su abundante barba y su pelo largo. Tiene uno de sus brazos en la cintura, mientras que el otro sostiene el celular con el que toma la postal. En la siguiente imagen, se ve un clip que recopila varios momentos de la historia de amor entre los artistas. Después, se aprecian dos fotografías recientes donde se los ve felices y enamorados.

Jennifer Lopez publicó una fotografía de Ben Affleck sin ropa y llamó la atención de sus seguidores Instagram/jlo

Affleck tiene tres hijos con su exesposa, la también actriz Jennifer Gardner. Su matrimonio duró 13 años y en ese lapso se convirtieron en padres de Violet, de 17, Seraphina, de 14 y Samuel, de 11. Por su parte, la diva del Bronx es madre de un par de mellizos, Emme y Maximilian, de 15 años, cuyo padre es Marc Anthony, con quien estuvo casada por siete años.

Jennifer López le dedico un mensaje de felicitación a Ben Affleck por el Día del Padre Instagram/jlo

El debate en los comentarios tras el posteo del Día del Padre de JLO

La intención de López era reconocer el trabajo que su pareja hace como padre, sin embargo, los usuarios comenzaron un debate en los comentarios, que fue en otra dirección. Algunos aseguraron que la publicación no era apropiada y que en ninguna fotografía aparecían los hijos de Affleck. Otros señalaron que debería felicitar a Marc Anthony y no a su actual pareja, porque él no es el padre de sus hijos. Unos más defendieron a la cantante y pidieron que dejaran de publicar comentarios negativos.

“¿Por qué publicarías una foto de tu marido en la ducha? ¿Eso es apreciarlo como padre? Qué raro”; “Nadie pidió la primera imagen”; “Creo que esto está un poco fuera de lugar”; “¿Por qué tendría que saludar a su ex? En todo caso, los que lo deben de saludar son sus hijos. Ella felicita al que es su esposo”; “Publica algunas fotos de él con sus hijos, o mejor aún, del padre de tus hijos”; “JLo es el Día del Padre, no San Valentín”, escribieron los usuarios.

LA NACION