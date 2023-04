Es especialista en inmigración y contó por qué le negaron la visa para EE.UU. a su cliente

escuchar

La mayoría de los extranjeros que deseen entrar a Estados Unidos deben tener una visa. Sin embargo, no a todos se las aprueban cuando la solicitan. Hay múltiples factores que influyen en la otorgación de este documento, algunos de ellos desconocidos por los solicitantes. Por eso, una especialista en inmigración decidió contar la historia de uno de sus clientes, quien recibió tres negativas seguidas por error.

La usuaria @milenazambranovisas publica a menudo videos en TikTok acerca de sus experiencias ayudando a las personas a tramitar diferentes visados. Su posición le permite identificar cuáles son algunos de los errores que más cometen los solicitantes, como el que cometió uno de sus clientes. De acuerdo con su relato, el hombre tardó alrededor de cinco años en obtener el permiso, dado que el consulado tenía información equivocada sobre su identidad y él no lo sabía. “Le negaron dos veces la visa, a pesar de que durante muchos años tuvo una visa aprobada”, fue la descripción del posteo.

Una especialista en inmigración explicó por qué a su cliente le negaron la visa en reiteradas oportunidades, y cómo se corrigió

El hombre, cuya nacionalidad no fue informada, había tenido una visa de turista durante más de 20 años. Constantemente visitaba a sus hijos en ese país y nunca había tenido ningún conflicto con las autoridades migratorias. Su odisea comenzó la última vez que la tramitó. “Había hecho más de tres renovaciones y no había tenido ningún problema, pero en su última renovación, no se la aprobaron”, detalló la también tiktoker.

En un principio, el hombre estaba confundido, ya que no entendía cómo después de dos décadas le negaban la visa, así que lo intentó otras dos veces, pero el resultado fue el mismo. Con tres respuestas desfavorables, solicitó a la especialista que llevara su caso. “En sus formularios no había realmente un error que pudiera desencadenar la negativa”, constató la profesional.

No obstante, la equivocación la había cometido en la entrevista. El oficial consular siempre le preguntaba si había cometido algún delito, a lo cual el hombre respondía que no. En el sistema, la información era diferente: “Tenía un homónimo. Es decir, alguien que había delinquido se llamaba de la misma manera”. Entonces, al negar su responsabilidad, los cónsules le rechazaban la visa.

Cómo obtuvo, finalmente, la visa para EE.UU.

La experta en inmigración hizo un extenso estudio para obtener la documentación necesaria, que ayudara a probar que su cliente no “era quien ellos creían”. Desde su perspectiva, era la única manera de revertir los efectos: “Iba a ser inútil que él siguiera presentándose; siempre le iban a negar la visa si esa cuestión no estaba clara”.

Así, reunió todas las pruebas que consideró pertinentes y después volvió a ingresar el Formulario DS-160 para solicitar la visa de turismo. En uno de los apartados especificó que alguien se había hecho pasar por el solicitante, y que tenían documentos y evidencia que lo comprobaba. Así, en la siguiente entrevista, el hombre pudo obtener nuevamente el permiso para visitar a sus familiares en Estados Unidos.

