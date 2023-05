Cuándo suben los precios de las visas para EE.UU.

escuchar

En marzo pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció nuevos precios para las solicitudes de las visas para no inmigrantes. La noticia tomó por sorpresa a muchos entonces, ya que se habían mantenido sin incrementos por una década. Esto quiere decir que aquellos que deseen viajar a la nación norteamericana por turismo, negocios, estudios, trabajo temporal o comercio deberán pagar los nuevos costos, que entran en vigor el 30 de mayo.

¿Por qué sube el precio de las visas para EE.UU?

La autoridad justificó estos últimos cambios después de analizar cuánto costaba proporcionar el servicio. Además, las tarifas para no inmigrantes se actualizaron por primera vez en 2012, mientras que otras categorías fueron modificadas en 2014: “El Departamento utiliza una metodología de Costo Basado en la Actividad para calcular anualmente el precio de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visas”.

¿Cuánto costarán las visas para Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos dio los detalles en un comunicado. Los documentos de estatus que deberán tramitar los visitantes por negocio o turismo, bajo la clasificación B1/B2, pasarán de 160 dólares a US$185.

Asimismo, las personas que estén por iniciar su trámite de visa no inmigrante para trabajar de forma temporal deberán cubrir el costo de US$205, que se había mantenido en 190. Estos pedidos corresponden para las categorías: H, L, O, P, Q y R.

La visa es un documento indispensable para visitar EE.UU. Unsplash

A su vez, las visas para establecer relaciones comerciales en Estados Unidos incrementaron de precio. En este grupo también hay varias categorías: las tarifas para comerciantes por tratado comercial (EI), inversionistas por tratado comercial (E2), solicitantes por tratado de ocupación especial (E3). En todos estos casos, el precio es de US$315, que se había mantenido en US$205.

La cifra estipulada debe pagarse desde el inicio del proceso migratorio, de lo contrario no se podrá seguir. El dinero no se devuelve, incluso en casos en los que a la persona no se le aprobó el documento o si, por cualquier circunstancia, perdió su cita para la entrevista.

Cabe destacar que no habrá cambios en otros trámites consulares, incluida la exención de la tarifa obligatoria de dos años de residencia para ciertos visitantes de intercambio.

¿Cómo pedir una visa para ir a EE.UU?

Todas las anteriores cumplen los requisitos de visas de no inmigrante. Para poder solicitarlas, lo primero que se debe hacer es seleccionar la categoría y después enviar el formulario y los documentos correspondientes. Como parte del proceso, la persona deberá ir a una cita, donde los agentes migratorios determinarán si se aprueba o no el documento. En caso de duda, es recomendable ir a la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

A partir del 30 de mayo cambiarán los precios de las visas en Estados Unidos Unsplash

En la de turismo, por ejemplo, se debe presentar el formulario DS-160. Las autoridades instan a contestar con la verdad. Posteriormente, se realizará el pago, la toma de huellas, la entrevista y se tendrá el veredicto. Para saber el tiempo de espera, el Departamento de Estado activó una función en su portal, con la que los extranjeros pueden ingresar y revisar el estatus para obtener su entrevista.

LA NACION