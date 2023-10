escuchar

Horacio Pancheri se encuentra en el centro de la polémica, luego de que Samadhi Zendejas, quien interpretó a la cantante Jenni Rivera en la serie Mariposa de barrio, hiciera público un mensaje que le habría enviado el argentino para ofenderla. “Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de él insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea”, contó Zendejas en su mensaje. Frente a la ola de indignación que se detonó, el modelo reaccionó con un comunicado.

En un video en su perfil, Zendejas señaló que las mujeres no deben tener que cumplir con los cánones de belleza establecidos. “Por comentario como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas y yo he tratado, durante todos estos años que me siguen, que mostrar que siendo auténtica, que siendo tú, pueden ser hermosas, que no tienen que seguir un estereotipo. Hay que tener mucho cuidado a quién le damos voz. A las mexicanas que me siguen, siéntanse hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza, porque siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones, Horacio”.

Luego de que este clip tomara más fuerza, Horacio Pancheri respondió con un mensaje a través de su perfil en X (ex Twitter), con el que explicó que su cuenta en Instagram había sido hackeada. En el comunicado, mencionó también que sería “incapaz” de generar odio.

El mensaje que escribió Horacio Pancheri en respuesta al video de Samadhi Zendejas @PancheriHoracio / X

“El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí”, comienza el texto: “Respeto a todas las mujeres, por ente te respeto y respeto tu carrera”.

Hasta el momento, Zendejas no ha respondido, pero su hermano Adriano salió en su defensa y no se quedó callado: “Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Eso de que te hackearon que te lo crea alguien que no conoce de redes. ¿Qué no puede entrar a su cuenta? Si de su misma cuenta intentó contactar con Sama en la mañana para que bajara sus historias”, reveló el también actor.

Horacio Pancheri tiene una carrera en ascenso en México @horaciopancheri / Instagram

Cientos de mensajes en contra del ex de Paulina Goto y Grettell Valdez han saturado todos sus perfiles en redes sociales. “Un mal comentario puede acabar con una carrera”; “¿Te acuerdas de Tiziano Ferro? Bueno, pues bienvenido a su club donde no eres grato en México”; “Y tú ¿qué vendes? ¿Qué anuncias? Desterrado”; “Qué se espera de un tipo que no ha tenido algún éxito en ningún lado y con cero responsabilidad afectiva, tronando en todas sus relaciones”, fueron algunos comentarios de la comunidad virtual enardecida.

Danna Paola sale en defensa de las mujeres y tunde a Horacio Pancheri

La cantante Danna Paola, una de las exponentes más importantes en Latinoamérica, le respondió a Pancheri por sus críticas a la actriz. “Escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle ‘fea’ a una mujer es correcto”, escribió en un mensaje que levantó aplausos entre sus seguidores.

Danna Paola respondió a Horacio Pancheri, quien criticó la belleza de una actriz @dannapaola / X