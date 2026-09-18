Howard, hijo de Warren Buffett: “He hecho cosas que no sabía exactamente cómo resolver”

Howard Buffett, hijo de Warren, se prepara para asumir el rol de presidente de Berkshire Hathaway frente al retiro de su padre, confirmado este viernes. El nombramiento recibió críticas de parte de algunos inversores por presunto nepotismo. En una entrevista reciente, el empresario repasó su extensa trayectoria laboral y concluyó: “He hecho cosas que no sabía exactamente cómo resolver”.

Howard Buffett asume la presidencia de Berkshire Hathaway tras la salida de su padre

Criado en Omaha, en Nebraska, junto con sus dos hermanos, Howard dejó sus estudios universitarios en su juventud para trabajar en la confitera See’s Candies, y posteriormente ejerció como vicepresidente corporativo en el gigante agroindustrial Archer-Daniels-Midland (ADM).

Warren Buffett comunicó este viernes que deja la presidencia no ejecutiva de Berkshire Hathaway a su hijo Howard Nick Oza/ for NPR

El viernes 18 de septiembre, Warren anunció que dejó la presidencia del consejo de Berkshire Hathaway a su hijo, aunque pasa a ser presidente emérito y continúa como director.

“Cuando llegue el momento, estaré listo para hacerlo. Así soy yo”, expresó Howard, citado por Wall Street Journal. En referencia a su falta de experiencia al frente de una compañía pública de la magnitud de Berkshire, agregó: “He pasado la mayor parte de mi vida haciendo cosas sin estar seguro de cómo hacerlas”.

Desde su lugar, Warren respaldó la elección y mostró plena confianza en las habilidades de su hijo. “Lo conseguirá porque es mi hijo. Soy muy, muy, muy afortunado de poder confiar en mis tres hijos”, sostuvo.

El nuevo presidente no ejecutivo integra el consejo de administración de Berkshire Hathaway desde 1993. En ese período, observó desde cerca cómo su padre llevaba a la compañía al éxito. “Siento que estoy preparado porque él me preparó. Son muchos años de influencia y muchos años de enseñanza”, comentó al respecto.

A sus 96 años, el multimillonario ejercía hasta principios de este 2026 como presidente y director ejecutivo de la compañía que pasó de ser una empresa textil en apuros a un conglomerado multinacional estadounidense que funciona como sociedad holding para múltiples inversiones, con un valor de mercado cercano a 1,1 billones de dólares.

La cartera de inversiones de la compañía incluye importantes participaciones en Apple, Bank of America, Coca-Cola y otras marcas reconocidas.

La trayectoria de Howard Buffett: agricultura, empresas y cargos públicos

La preparación de Howard no proviene de las escuelas de negocios de élite, sino de una trayectoria atípica. Después de ejercer como vicepresidente corporativo en el gigante agroindustrial ADM, combinó su labor en el consejo de distribuidores de maquinaria agrícola con el cargo de alguacil del condado de Macon, Illinois.

Cuando se postuló para comisionado del condado de Douglas, no sabía lo que hacía la junta, según explicó en la entrevista. No obstante, indicó que estaba seguro de que de alguna manera lo llevaría adelante.

Además de estos cargos, fue miembro de la Junta de Etanol de Nebraska, un organismo centrado en la industria de los biocombustibles, y socio e inversor en GSI Group, una empresa dedicada a la fabricación de equipos agrícolas.

Howard Buffett, hijo de Warren Buffett, trabaja la tierra de su padre con maquinaria de alta tecnología (Fuente: Alchetron)

En el sector de la agricultura, trabaja la tierra con maquinaria de alta tecnología, como cosechadoras John Deere equipadas con sistemas de navegación por satélite. Además, integró durante cerca de dos décadas el consejo de administración de Sloan Implement, distribuidor de maquinaria agrícola.

Por el lado empresarial, ocupó un asiento en la junta directiva de Coca-Cola entre 2010 y 2017, tras haber formado parte previamente del consejo de la embotelladora Coca-Cola Enterprises. También ejerció como director en la firma de alimentos procesados ConAgra Foods y en Lindsay Corporation.

Al margen de su trayectoria laboral, preside su propia organización benéfica -Fundación Howard G. Buffett-. En este rol, gestiona proyectos dedicados a la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola y la mitigación de crisis en zonas de conflicto internacional.

Qué hará Howard Buffett como presidente de Berkshire Hathaway

A diferencia de los ejecutivos tradicionales, Howard Buffett no intervendrá en las decisiones de inversión ni en la gestión diaria de las filiales operativas. Su función central será liderar la junta directiva para evaluar al director ejecutivo y facilitar su reemplazo en caso de ser necesario. De esta manera, evitaría que presiones externas o grupos inversores alteren la estructura de Berkshire.

El nombramiento recibió críticas de algunos inversores, como Doug Kass, un gestor de fondos de cobertura que tenía posiciones cortas en acciones de Berkshire. “Es un caso puro de nepotismo”, expresó. No obstante, indicó luego que no estaba tan seguro de que esto importara para el desarrollo de la empresa.

El consejo de Warren Buffet a Bill Gates

Sobre la designación, el multimillonario apuntó: “Me preocupa más el futuro de Berkshire después de mi muerte que durante mi vida. Es mi creación. Lo que quiero es una empresa exitosa que, además, represente a los accionistas…“.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener al frente a una persona de su familia en la que puede confiar. “Eso es algo que lleva mucho tiempo construir y que podría destruirse fácilmente si cayera en manos de quienes quisieran desmantelarla”, manifestó.