Warren Buffett: “Si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en tenerla por 10 minuto

Warren Buffett define a la paciencia como el “pilar fundamental” del éxito en el mercado. El inversor, dueño de Berkshire Hathaway y reconocido empresario en Estados Unidos, considera que se debe evitar la búsqueda de ganancias rápidas y, en cambio, apostar al fundamento de la empresa y su crecimiento a largo plazo.

Warren Buffett explica por qué invertir a largo plazo es clave en el mercado de EE.UU.

La estrategia del magnate estadounidense de 95 años consiste en rechazar el comportamiento de los operadores diarios, quienes, según recopiló Sarwa, en su mayoría pierden dinero por buscar beneficios en el corto plazo.

Warren Buffett lleva tiempo apostando por el mercado japonés Getty Images

“Si no estás dispuesto a poseer una acción durante diez años, ni siquiera pienses en tenerla por diez minutos”, afirmó el experto.

Buffett sugiere que el periodo de tenencia ideal para una acción es para siempre. “Nuestro período de tenencia favorito es para siempre”, sostiene el empresario.

Buffett opera bajo la premisa de que el mercado podría cerrar y no reabrir en cinco años. Piensa que un “inversor inteligente” compra títulos con la intención de conservarlos frente a cualquier eventualidad.

En ese marco, el análisis de las ventajas competitivas de una empresa resulta vital antes de la compra. Bajo su forma de trabajo, el inversor debe determinar la ventaja competitiva de una compañía y cuánto tiempo puede sostenerla.

Sin embargo, menciona que las fluctuaciones del mercado durante un solo año no son relevantes. “No tomes los resultados anuales demasiado en serio; enfócate en promedios de cuatro o cinco años”, sugiere Buffett.

Qué es el valor intrínseco y cómo lo usa Warren Buffett para invertir

Según Sarwa, Buffett dice que el precio representa lo que el inversor paga, pero el valor es lo que recibe a cambio. En esa línea, la distinción es la que permite identificar oportunidades de inversión en compañías infravaloradas por el mercado.

El experto resume esa filosofía de ahorro y selección de la siguiente manera: “Ya sean acciones o calcetines, me gusta comprar mercancía de calidad cuando está rebajada”, asegura.

El concepto de “margen de seguridad” protege ante posibles errores de valoración inicial. Una diferencia amplia entre el valor real y el precio de mercado maximiza los retornos futuros.

El consejo de Warren Buffet a Bill Gates

La disciplina financiera exige no invertir en negocios que el usuario no comprende. “Nunca inviertas en un negocio que no puedes entender”, sentencia el experto.

Su postura indica que el éxito requiere el estudio de los fundamentos de cada activo antes de cualquier transacción.

Warren Buffett: las cualidades clave en empleados que impactan en las inversiones

La selección de personal dentro de las empresas también afecta la calidad de la inversión. Según Buffett, tal como resume Sarwa, hay que buscar tres cualidades específicas: integridad, inteligencia y energía en cada uno de los empleados de una compañía.

El líder advierte sobre la importancia del carácter ético: “Si no tienes la primera [integridad], las otras dos te matarán”.

Buffett dice que el pensamiento profundo diario constituye una ventaja competitiva poco común en el mundo actual. Es por Por eso insiste en dedicar tiempo diario a pensar y leer.

Warren Buffett es un modelo a seguir para los ultrarricos Getty Images

También asegura que los emprendedores más exitosos construyen sus empresas sobre actividades que aman de forma genuina. “En el mundo de los negocios, las personas más exitosas son aquellas que hacen lo que aman", afirma.

Por último, el profesional concluye que el mercado de valores premia a quien sabe esperar la oportunidad ideal con disciplina absoluta.