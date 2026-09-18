Estatus de ciudadanía: Florida ya aprobó el próximo cambio para las licencias y comenzará a aplicarse en 2027

Florida comenzará a incorporar el estatus de ciudadanía en determinadas licencias de conducir y tarjetas de identificación a partir de 2027. El cambio surge del Estatuto 322.034, incluido en la legislación promulgada el 1° de abril de 2026 por el gobernador Ron DeSantis.

Las licencias de Florida mostrarán la ciudadanía desde 2027

El Estatuto 322.034 establece que, para el 1° de julio de 2027, las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas a solicitantes calificados que figuren como ciudadanos estadounidenses en el último registro del sistema deberán incluir esa información.

Quienes se naturalicen tendrán un mes para actualizar los datos registrados en su identificación de Florida Imagen ilustrativa generada con IA

Esta diferenciación aparecerá cuando corresponda emitir, renovar o reemplazar alguna de esas credenciales estatales.

Licencias en Florida: nuevos ciudadanos deberán hacer el cambio en 30 días

El cambio se relaciona con otra obligación vigente para quienes se naturalicen después de haber solicitado u obtenido una licencia o tarjeta estatal. El Estatuto 322.19 dispone que esas personas deben conseguir una credencial de reemplazo dentro de los 30 días calendario posteriores a convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.

El nuevo ejemplar debe reflejar la actualización. Cuando el trámite se complete oportunamente, el departamento deberá expedir la renovación o sustitución sin cargo, conforme al Estatuto 322.034.

El reemplazo de la licencia de Florida podrá realizarse sin costo cuando se cumpla con el plazo establecido Imagen ilustrativa generada con IA

El mismo apartado regula otras modificaciones de los datos personales. Si una persona cambia su nombre legal, debe obtener una nueva credencial dentro de los 30 días siguientes. Ese plazo también se aplica ante una modificación de la residencia legal o la dirección postal registrada.

El Estatuto 322.19 clasifica el incumplimiento de las obligaciones contempladas en esa sección como una violación no motriz. Para estas infracciones, el Estatuto 318.18 establece una multa base de 30 dólares.

La legislación contempla además otros cargos aplicables a este tipo de faltas, entre ellos US$18 en costos judiciales, una tarifa administrativa de US$12,50 y una evaluación adicional de US$10. También pueden corresponder otros importes según las circunstancias de cada caso.

Ciudadanía en licencias de Florida: los alcances de la ley SAVE

De acuerdo con un comunicado del gobierno de Florida, la disposición sobre las identificaciones forma parte de la Ley SAVE de Florida, firmada por DeSantis el 1° de abril. La legislación introdujo además una serie de medidas relacionadas con los procesos electorales.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Entre sus puntos se encuentra la verificación de la ciudadanía estadounidense mediante datos de REAL ID para los registros de votantes nuevos y actualizados. También establece un procedimiento para identificar a posibles no ciudadanos que no cumplan los requisitos para permanecer en los padrones.

La iniciativa incorpora además un aviso que señala que proporcionar información falsa al registrarse para votar constituye un delito grave. A su vez, actualiza los requisitos de identificación para que se acepten credenciales seguras emitidas por el gobierno.

Según el gobierno de DeSantis, la Ley SAVE mejora la coordinación entre agencias estatales y locales para detectar posibles votantes no elegibles y exige que los supervisores electorales investiguen esos casos y adopten las medidas correspondientes.

En el caso de los candidatos a cargos federales en Florida, se suma la obligación de revelar su actividad de compraventa de acciones. El texto también crea un procedimiento para impugnar la elegibilidad de los postulantes y contempla restricciones frente a cambios de nombre de último momento destinados a engañar a los votantes.