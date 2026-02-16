El secreto que el magnate Warren Buffett les reveló a sus nietos para convertirse en multimillonario: “Lo decía mi padre”

A lo largo de las décadas como empresario, Warren Buffett tuvo un éxito enorme que lo llevó a construir una de las mayores fortunas del mundo. Recientemente, el inversionista recordó un consejo que tomó de su padre y que les dejó a sus hijos y a sus nietos.

El consejo de Warren Buffett: cada uno debe hacer su propio camino

El filántropo recordó sus antecedentes familiares y lo que le decía su padre, el corredor de bolsa y luego congresista Howard Homan Buffett, en una entrevista con CNBC. Casi como su mantra, aseguró que eso es la clave para vivir una vida plena.

Warren Buffett dijo que la clave para tener éxito es cada uno busque su propio camino laboral NICHOLAS KAMM� - AFP�

En su conversación, Buffett aseguró que su fascinación por generar dinero estuvo ahí desde pequeño, pero que cada uno debe encontrar su vocación y deseo. Aunque no muchos llegarán a ser millonarios, el factor económico se resolverá como consecuencia.

“Dijo que, y esto es muy importante, no creía que yo debiera seguir sus pasos“, expresó sobre lo que le decía su padre.

En esa misma línea, citó una frase de Ralph Waldo Emerson en su obra Self-Reliance que su padre repetía: "El poder que reside en él es nuevo en la naturaleza, y nadie más que él sabe qué es lo que puede hacer, ni lo sabe hasta que lo ha intentado“.

"Les dije a mis hijos que buscaran el trabajo que aceptarían si no necesitaran un empleo y eso es básicamente lo que me decía mi padre“, sintetizó Buffett.

El consejo de Warren Buffett a sus hijos y nietos para tener éxito en la vida Nati Harnik - AP

Warren Buffett insistió en que cada uno busque su propia vocación

El concepto del histórico CEO de Berkshire Hathaway no es nuevo, sino que ya fue mencionado en ocasiones anteriores. En una carta a los accionistas que publicó en 2021, reconoció el peso de las limitaciones económicas, pero remarcó la búsqueda de lo propio como una necesidad.

“Reconozco que las realidades económicas pueden interferir con ese tipo de búsqueda. Aun así, insto a los estudiantes a que nunca la abandonen, porque cuando encuentren ese tipo de trabajo, ya no estarán ‘trabajando’”, expresó el empresario en aquel entonces.

Quién es Warren Buffett, el “Oráculo de Omaha”

De acuerdo con la biografía de Britannica, Buffett nació en Omaha, Nebraska, en 1930. Tras terminar la escuela, estudió en la Universidad de Nebraska y posteriormente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El consejo de Warren Buffett a los jóvenes para “ganar un 50% más”

Posteriormente, regresó a Omaha y tomó control de Berkshire Hathaway. Desde allí y hasta 1990, las acciones de la compañía que cotizaban en la bolsa subieron alrededor de un 28% anual. El éxito le valió a Buffett el apodo del “Oráculo de Omaha”.

Más allá de su desempeño como inversionista, su alto perfil público y sus reflexiones fueron lo que le dieron un mayor reconocimiento. Su imagen de filántropo le valió ser reconocido como más que un empresario.

En 2025, tras 60 años al mando, anunció que Greg Abel, el segundo al mando de Berkshire Hathaway, se haría cargo de la compañía. Así sucedió el 1° de enero, cuando el magnate de 95 años puso fin a una etapa histórica de su vida y del mundo empresarial.