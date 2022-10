Ibai Llanos fue a un restaurante de Nueva York y recibió una inesperada sorpresa en su ticket: “Nunca me sucedió algo así”

Ibai Llanos tiene 27 años y es más que un creador de contenido, constantemente rompe sus propias récords para colocarse en la cima entre los streamers más populares del mundo, una vía de comunicación que pocos han sabido explotar en dimensiones similares.

“Yo era un chaval que me ganaba la vida normal, venía de una familia bien que luego tuvo ciertos problemas, y ahora estoy en una posición que no tiene ningún sentido”, dijo Ibai a Forbes en octubre del año pasado. Su fama e influencia hace tiempo que traspasó los límites de Internet.

Ibai Llanos fue sorprendido por un seguidor en un restaurante de Nueva York

La afición a los videojuegos que desarrolló desde niño lo ha llevado a un largo camino vinculado a la transmisión y creación de contenido por la web. Comenzó como comentarista del juego League of Legends y llegó a entrevistar en forma exclusiva a una figura mundial como Lionel Messi, quien ha demostrado más de una vez la predilección que tiene por él. Además de comentar partidos de fútbol y básquetbol profesionales, ha generado una sólida comunidad de seguidores, que se divierten con su humor y su peculiar forma de relatar.

Un seguidor pagó la cuenta de Ibai en un restaurante de Nueva York y añadió este mensaje @ibaiLlanos - @ibaiLlanos

Actualmente, Ibai Llanos registra 11.7 millones de suscriptores en Twitch, quienes pagan alrededor de 5 dólares mensuales para acceder a todo el contenido. “Si lees esto que sepas que te aprecio”, dice su breve descripción en esa plataforma.

Siendo ídolo en una comunidad tan amplia, el cariño que le tienen ha saltado de lo virtual a lo real y en su reciente visita a los Estados Unidos recibió una curiosa sorpresa de un seguidor.

Ibai publicó la fotografía de los mensajes que recibió en el restaurante de Nueva York y se dijo emocionado por el gesto @IbaiLlanos - @ibaiLlanos

“Íbamos a pagar y resulta que alguien nos ha invitado y nos ha dejado este mensaje en la cuenta. Que nadie me toque estoy sensible”, escribió el streamer en un tuit y adjuntó dos fotografías del ticket de un restaurante en Nueva York con un mensaje: “No soy suscriptor pero me has ayudado mucho en malos tiempos TKM Ibai” y continuó al reverso: “Gracias por alegrar mis días gigante noble. TKM (que significa te quiero mucho)”.

Pero la historia no terminó ahí, en un TikTok contó lo que vivió. “Nunca me ha sucedido algo así”, aseguró. “El chico no había dicho quién era, ha sido todo una sorpresa y nos lo ha avisado la chica del restaurante”. Después pudieron conocerse: “Es emocionante ver que podemos, aunque sea mínimamente, ayudar a un montón de gente con nuestras gilipolleces desde casa”.

La foto final de Ibai junto al seguidor, quien lo saludó luego por redes captura de pantalla-TikTok - captura de pantalla-TikTok

En los comentarios del clip apareció el responsable de pagar la cuenta y escribió: “:’) muchas gracias a ti Ibai, es una gran ilusión conocerte y es mi forma de decirte gracias por estos años de risa”. Además compartió la fotografía que se tomó junto al creador de contenido español.

Otros seguidores reaccionaron conmovidos y se sumaron a los agradecimientos: “si estuviera en mis posibilidades, haría lo mismo, ustedes merecen recibir el mismo amor que transmiten”, “Tú me salvaste la vida, cuando pasaba por un cuadro de depresión, gracias gigante noble”.

Ibai dijo que se encuentra feliz en Nueva York porque le ha permitido estar cerca de una parte de su comunidad con seguidores de Colombia, Chile, Argentina y México.

