Revocada por Trump: qué pasó con la orden del ICE para conductores y qué cambia en las detenciones de migrantes

La administración federal impuso el martes pasado una prohibición de realizar controles vehiculares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos. Sin embargo, al día siguiente, el presidente Donald Trump dio marcha atrás y pidió a los agentes que retomen esos operativos.

Cómo se aplicaba la suspensión de controles vehiculares del ICE que duró 24 horas

Los oficiales de la división de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) enfrentaron por algunas horas una prohibición general para interceptar vehículos en la vía pública.

Según CBS News, la directriz eliminaba la práctica rutinaria de detener automóviles para localizar a personas específicas durante las tareas de campo cotidianas.

Las situaciones en las que los agentes del ICE sí pueden realizar un control vehicular a pesar de la nueva orden federal Imagen ilustrativa generada con IA

No obstante, la orden contemplaba dos excepciones donde el personal de ERO conservaba la autoridad para realizar paradas:

Los agentes podían actuar cuando el operativo involucraba a sospechosos de delitos graves.

Asimismo, la normativa permitía las detenciones si existía una colaboración coordinada con otras agencias policiales. Esta excepción exigía que hubiera órdenes judiciales vigentes.

La restricción no afectaba a la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Esta dependencia especializada en delitos penales siempre mantuvo su capacidad operativa habitual al margen de las nuevas limitaciones impuestas al personal encargado de deportaciones civiles.

Marcha atrás: Donald Trump pidió que los agentes retomaran los controles

Aproximadamente 24 horas después de que se hiciera pública la suspensión de los controles vehiculares por parte del ICE, Trump repudió la medida en redes sociales.

En su cuenta de Truth Social, escribió: “No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡La detención de tráfico!”.

Posteriormente, instó a los agentes a que retomaran la práctica: “ICE, sean juiciosos, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su importantísimo trabajo”.

De acuerdo con CNN, tras el posteo del mandatario republicano, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que la restricción fue revocada.

El mensaje de Donald Trump donde pide que se reanuden los controles vehicular del ICE Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

De esta manera, los uniformados quedaron facultados nuevamente para realizar controles y detenciones vehiculares en las calles.

Muertes en Texas y Maine que llevaron al ICE a revisar sus operativos

La pausa momentánea fue dispuesta después de los episodios mortales registrados en Texas y Maine, según CBS News.

El fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo , un ciudadano mexicano, marcó un punto de inflexión para las operaciones migratorias en Texas.

, un ciudadano mexicano, para las operaciones migratorias en Texas. En ese episodio, los oficiales interceptaron el vehículo de Salgado el 7 de julio.

El hombre, que residió en EE.UU. durante tres décadas y no tenía antecedentes penales, no era el objetivo de la redada y murió tras recibir disparos de los agentes federales que lo confundieron con la persona buscada.

Velas encendidas durante una vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo (AP Foto/Mark Felix) Mark Felix - FR172400 AP

Este caso, junto con el tiroteo en Maine contra el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, provocó una revisión urgente de los protocolos de fuerza.

El gobierno estadounidense quedó bajo cuestionamiento por la efectividad y la seguridad de las tácticas empleadas durante sus patrullajes migratorios.

Tom Homan había advertido que la pausa a los controles del ICE era “temporal”

Antes de que fuera revocada la suspensión, Tom Homan, denominado zar de la frontera, intentó clarificar la naturaleza de la medida ante las dudas generadas en sectores conservadores.

En una entrevista con Fox News, Homan declaró: “No se trata de un cambio de política. Es una pausa temporal”.

El funcionario añadió detalles sobre la intención detrás de la revisión operativa para los equipos de campo: “Quieren analizar estos últimos incidentes y preguntarse si se podría haber hecho mejor”.