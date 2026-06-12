Abren 100 nuevos puestos de trabajo en Illinois: una empresa familiar invierte US$75 millones en su nueva sede

La cadena de tiendas de suministros agrícolas y para el hogar Rural King invertirá 75 millones de dólares para construir un nuevo campus corporativo en Mattoon, Illinois. El proyecto generará 100 empleos de tiempo completo y permitirá conservar otros 719 puestos de trabajo en el condado de Coles.

Rural King ampliará sus operaciones en Illinois

El anuncio lo hizo el gobernador JB Pritzker y el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica de Illinois (DCEO, por sus siglas en inglés). Según el comunicado oficial, la nueva sede concentrará áreas clave de la compañía, entre ellas tecnología, finanzas, operaciones, marketing, recursos humanos, asuntos legales y otras funciones corporativas.

Las obras comenzaron esta semana y forman parte de un plan de expansión de la empresa, fundada en Mattoon en 1960 Rural King

Las obras comenzaron esta semana y forman parte de un plan de expansión de la empresa, fundada en Mattoon en 1960 y actualmente dirigida por la tercera generación de la familia fundadora.

“Con esta expansión, Rural King continúa construyendo su legado en Illinois mediante la creación de nuevos empleos y la inversión en la comunidad y la región”, afirmó Pritzker.

Además de las nuevas oficinas, el proyecto contempla la construcción de un centro de eventos que estará disponible para actividades comunitarias.

“Nuestros empleados son el corazón de la compañía”, señaló Alex Melvin, propietario y presidente de Rural King. “Este nuevo centro de soporte es una inversión para que nuestros equipos cuenten con el espacio, los recursos y la tecnología necesarios para apoyar a nuestras tiendas y clientes, mientras mantenemos nuestras raíces en la comunidad que llamamos hogar”, agregó.

Los departamentos que funcionarán en la nueva sede de Illinois

El nuevo campus albergará distintas áreas estratégicas para el funcionamiento de la compañía:

Tecnología de la información (IT).

Operaciones y soporte corporativo.

Finanzas.

Marketing.

Recursos humanos.

Asuntos legales.

Gestión comercial y administrativa.

Según la empresa, la centralización de estos equipos permitirá acompañar el crecimiento de la cadena, que prevé superar las 160 tiendas distribuidas en 18 estados antes de finalizar 2026.

El nuevo campus albergará distintas áreas estratégicas para el funcionamiento de la compañía y creará 100 nuevos puestos de trabajo

Actualmente, Rural King emplea a más de 9500 personas en Estados Unidos, incluidas más de 400 en su centro de soporte actual y otras 270 en el centro de distribución y transporte ubicado en Mattoon.

La inversión pública que acompañará el proyecto

La expansión también impulsará nuevas obras de infraestructura en la zona. El Departamento de Transporte de Illinois (IDOT, por sus siglas en inglés) trabajará junto con la ciudad de Mattoon para extender Swords Drive hacia el norte, una obra que facilitará el acceso al nuevo campus corporativo.

El plan de viviendas anunciado por Pritzker que beneficiaría a miles de familias

Además, antes de fin de año está previsto el inicio de un proyecto de reconstrucción valuado en US$82 millones en el intercambiador de la Interestatal 57 y la Ruta 16 de Illinois. La iniciativa busca mejorar la circulación vehicular, aumentar la seguridad vial y optimizar el tránsito de cargas comerciales.

El respaldo estatal a la expansión de Rural King

El proyecto cuenta con apoyo del programa EDGE, una herramienta estatal destinada a promover inversiones privadas y creación de empleo en Illinois.

“Rural King es un ejemplo del éxito de las empresas nacidas en Illinois”, sostuvo Kristin Richards, directora del DCEO. “A través de herramientas estratégicas de desarrollo económico ayudamos a las compañías a realizar inversiones de largo plazo que fortalecen las economías regionales y generan empleo”, aseveró.

Según datos del gobierno estatal, las empresas que participan en el programa EDGE comprometieron durante 2026 inversiones por casi US$2500 millones y la creación de más de 5000 puestos de trabajo en Illinois.