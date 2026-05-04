Cuáles son los dos sectores en los que Illinois contrata más trabajadores, según el último informe de empleo

El Departamento de Seguridad en el Empleo de Illinois (IDES, por sus siglas en inglés) publicó un informe que detalla cuáles fueron los sectores con mayor creación de empleo en el estado. A su vez, precisó que la tasa de desempleo se situó en el 5,1%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

Cuáles son los dos sectores que más empleo generaron en Illinois

El principal impulso del mercado laboral en marzo se concentró en educación privada y los servicios de salud, que incorporaron 7900 puestos de trabajo en relación con febrero, detalló el estudio. Luego, se ubicaron los servicios profesionales y empresariales, con un incremento de 1600 empleos. A estos avances se sumó la administración pública, que añadió 1400 vacantes.

La educación privada y la salud lideraron la generación de puestos en marzo Magnific

La evolución del empleo total en el estado de Illinois

El total de puestos en el sector no agrícola aumentó en marzo en comparación con febrero. El incremento fue de 8400 plazas (+0,1%), lo que llevó el volumen a 6.145.500 en Illinois. En cambio, en la comparación con marzo de 2025, la cantidad total de empleos registró 4300 puestos menos. Esto representó una caída del 0,1%, mientras que a nivel nacional hubo un crecimiento del 0,2%.

En la comparación con marzo de 2025, los rubros con mayores bajas fueron:

Comercio, transporte y servicios públicos, con 18.900 posiciones menos

Servicios profesionales y empresariales, con 6700 menos

Manufactura, con 5300 ocupaciones menos

En contraste, los principales aumentos interanuales se dieron en educación privada y servicios de salud, con 21.700 puestos más; construcción, con 6500 más; y administración pública, con 3600 más.

Qué sectores registraron descensos en marzo 2026

El reporte también identificó retrocesos en algunas actividades en contraste con el mes previo. En la comparación con febrero de 2026, los retrocesos por sector fueron:

Comercio, transporte y servicios públicos perdieron 2000 puestos de trabajo

En actividades financieras se evidenció una caída de 800 plazas

La industria manufacturera tuvo una reducción de 700 ocupaciones

La tasa de desempleo en Illinois y la cantidad de personas sin trabajo

El desempleo se ubicó en el 5,1% en marzo. Este valor implicó un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto de febrero y de 0,5 puntos frente al mismo mes del año anterior.

El número de personas desempleadas fue de 334.700. Esta cifra representó un aumento del 1,9% mensual y del 9,5% interanual. La población activa se mantuvo sin cambios respecto de febrero y descendió un 0,8% en la comparación interanual.

El empleo total creció levemente en marzo, con 8400 puestos adicionales Magnific

Las respuestas sobre los datos de empleo en Illinois

El vicegobernador Andy Manar afirmó que “aunque Illinois creó puestos de trabajo en marzo, el avance del desempleo y la persistente debilidad de industrias clave reflejan la incertidumbre económica generalizada que emana de Washington”.

También señaló que “las políticas de la administración Trump están suponiendo un verdadero obstáculo para los estados y las familias trabajadoras de todo el país”.

Por su parte, la directora del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, Kristin Richards, indicó que “el aumento de los empleos asalariados registrado en marzo pone de manifiesto el crecimiento continuado en determinados sectores”.

Agregó que el organismo se mantiene centrado en iniciativas de desarrollo económico que “abren nuevas oportunidades para todos los habitantes de Illinois”.

El IDES informó que desarrolla acciones continuas para vincular a personas que buscan inserción laboral con empresas que contratan. Entre ellas se incluyen ferias de empleo, eventos de contratación y la plataforma Illinois JobLink. Esta herramienta registra 57.093 currículos publicados y 71.718 puestos disponibles.