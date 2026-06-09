Trabajo en Chicago: cuándo es la feria de empleo y cómo participar

Los residentes de Chicago que estén en búsqueda de empleo en el área de la salud tendrán una nueva oportunidad para conectarse con empleadores en la ciudad esta semana. Según informó el Departamento de Seguridad en el Empleo de Illinois (IDES, por sus siglas en inglés), se realizará una feria laboral con participación de empresas del sector sanitario, actividades de reclutamiento y recursos para los candidatos.

¿Cuándo y dónde será la feria de empleo en Chicago?

La feria de empleo y evento de contratación para el sector sanitario se realiza el miércoles 10 de junio, informó el IDES. La actividad tendrá lugar entre las 12 y las 15 hs (hora central de los Estados Unidos), en el Centro Vecinal Blue Door, ubicado en 2551 W Cermak Rd, Chicago, Illinois. Los organizadores indicaron que las personas interesadas deben registrarse previamente a través del enlace habilitado para el evento.

El evento se realizará el 10 de junio en el Centro Vecinal Blue Door Magnific

Los empleadores que participarán de la feria laboral de Chicago

El encuentro contará con la participación de empresas y organizaciones del sector sanitario que buscan incorporar personal para distintos puestos y turnos. Entre los empleadores destacados figuran:

Northwestern Medicine

Sinai Health System

Steris

Según la información difundida para la jornada, Northwestern Medicine y Sinai Health System también incorporarán personal para diversas posiciones y horarios. Por su parte, Steris buscará técnicos de procesamiento estéril tanto de nivel inicial como con experiencia.

¿Qué oportunidades ofrece Steris durante el evento?

Según la información difundida por IDES, Steris brindará capacitación a los candidatos seleccionados para puestos de nivel inicial. Además, la compañía realizará entrevistas durante la feria y podría efectuar contrataciones en el mismo evento.

La organización señaló que las personas seleccionadas comenzarían a trabajar dentro de las dos semanas posteriores a la contratación. También se ofrecerá formación relacionada con orientación al paciente, prestaciones de seguros y recursos.

Otros eventos para quienes buscan trabajo en Illinois durante junio

El calendario de actividades del IDES incluye durante junio varias ferias laborales, jornadas de reclutamiento y talleres para personas que buscan empleo. Entre las actividades programadas figuran:

Feria laboral de Jackie Haas en Kankakee (10 de junio)

Evento de contratación de Sustainable Staffing en Woodstock (10 de junio)

Hiring Event de NFI Industries en Ottawa (10 de junio)

Feria de carreras del Murray Developmental Center en Centralia (10 de junio)

Feria de empleo del Centro de Salud Mental de Alton (10 de junio)

Sizzlin’ Summer Job & Resource Fair en Rockford (11 de junio)

Military Readiness Job Fair en Mt. Vernon (13 de junio)

Evento de reclutamiento y taller de currículum con Manpower en Woodstock (17 de junio)

Jornada de taller y reclutamiento del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) en Springfield (22 de junio)

Los interesados deberán registrarse previamente para participar de la jornada Magnific

Los seguros de desempleo para quienes están buscando trabajo

El IDES administra el programa estatal de seguro de desempleo, destinado a sustituir parcialmente los salarios perdidos cuando una persona queda sin trabajo o trabaja menos horas por falta de actividad laboral. El beneficio puede extenderse hasta 26 semanas completas dentro de un período de un año, según la fecha en que se haya establecido la solicitud correspondiente.

Las personas que participan del plan deben certificar periódicamente su situación laboral. El organismo señala que el proceso puede realizarse en línea y constituye el mecanismo utilizado para determinar la elegibilidad continua y efectuar los pagos de las prestaciones.