Adiós SNAP en Illinois: para quiénes se aplica el pago de un cheque de US$400 del programa Fresh

Miles de residentes de Illinois recibirán una ayuda extraordinaria de US$400 gracias al programa Apoyo de Emergencia para Familias ante el Hambre (Fresh, por sus siglas en inglés). La iniciativa fue creada para asistir a quienes perdieron o vieron reducidos sus beneficios tras la entrada en vigor de los nuevos requisitos laborales federales. El depósito comenzará el 1° de agosto y se acreditará automáticamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas por el estado.

Quiénes recibirán el cheque de US$400 del programa Fresh

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés), la ayuda está dirigida exclusivamente a las personas cuyos beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) fueron suspendidos o reducidos por no cumplir con los nuevos requisitos.

Cabe destacar que los fondos se acreditarán directamente en las tarjetas Link, utilizadas para administrar los beneficios estatales. Las autoridades aclararon que no será necesario presentar ninguna solicitud, ya que la acreditación se realizará de forma automática para todas las personas elegibles.

De acuerdo con NBC Chicago, frente a la pérdida de la tarjeta Link se podrá solicitar una nueva a través del portal EBTedge o comunicarse con la línea de atención del programa.

Quiénes no podrán acceder al beneficio del pago en Illinois

La ayuda extraordinaria no alcanza a todos los beneficiarios de SNAP. El estado precisó que solo califican quienes perdieron o vieron reducida la ayuda alimentaria como consecuencia de los nuevos requisitos laborales federales.

En cambio, quienes registren cambios en sus beneficios por otros motivos no recibirán los US$400. Además, las personas que pierdan la asistencia alimentaria después de agosto podrán acceder al beneficio durante el mismo mes en que se produzca esa modificación, siempre que la causa responda a las nuevas normas federales.

La asistencia extraordinaria no alcanza a todos los beneficiarios de SNAP (Freepick)

Por qué Illinois creó el programa Fresh

De acuerdo con especialistas de NBC Chicago, la iniciativa surgió como respuesta al impacto de las nuevas reglas federales sobre SNAP. La vicepresidenta de Políticas, Defensa y Participación Comunitaria del Greater Chicago Food Depository, Danielle Perry, explicó que la organización trabajó junto con el estado para impulsar esta ayuda extraordinaria tras conocer el alcance de los cambios.

Según las estimaciones citadas por la entidad, unas 450 mil personas podrían perder sus beneficios alimentarios debido a los nuevos requisitos laborales. Hasta este año, Illinois estaba exento de esas exigencias gracias a la tasa de desempleo registrada en el estado. Sin embargo, esa excepción dejó de aplicarse y miles de personas comenzaron a perder el acceso al programa.

Los fondos se acreditarán directamente en las tarjetas LINK, utilizadas para administrar los beneficios estatales (Pexels/Gustavo Fring)

Hasta cuándo estará disponible el programa FRESH en Illinois

El programa Fresh permanecerá vigente hasta julio de 2027 o hasta que se agoten los fondos asignados, lo que ocurra primero. Las autoridades recordaron que se trata de una medida temporal, diseñada para mitigar el impacto inmediato de las modificaciones federales sobre SNAP.

Quienes necesiten orientación sobre su situación o tengan dudas sobre la asistencia alimentaria podrán recibir apoyo gratuito a través del Greater Chicago Food Depository, que ofrece información y acompañamiento durante el proceso.