Comida gratis en Chicago en la última semana de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
La red del condado de Cook permite localizar despensas y comedores abiertos, con horarios, requisitos y direcciones actualizadas
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En la última semana de julio, varias organizaciones sin fines de lucro de Chicago, en Illinois, organizarán entregas de comida gratis para las personas que atraviesan dificultades económicas. Con distribuciones de alimentos frescos y viandas preparadas, no es necesario presentar comprobantes de ciudadanía o residencia, pero los interesados deben conocer el cronograma estipulado por cada grupo.
Comida gratis en Chicago del 27 al 31 de julio: direcciones y horarios de cada centro
La inseguridad alimentaria afecta a millones de estadounidenses, y distintas entidades se organizan para luchar contra la problemática en Chicago. Según Chicago Health, un estudio de 2020 determinó que en 26 de las 77 áreas comunitarias de Chicago al menos una cuarta parte de los residentes enfrentaba inseguridad alimentaria.
En el año fiscal 2025, Greater Chicago Food Depository registró 2,3 millones de visitas de hogares a su red de socios de entrega gratuita de comestibles. Para la última semana de julio, el mapa interactivo muestra que se llevarán a cabo repartos en Chicago y áreas aledañas:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 27
St Stanislaus Kostka, 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL
11.30 a 12.30 hs
Lunes 27
Care For Friends, 530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL
11 a 13 hs
Lunes 27
Pilsen Food Pantry, 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL
10 a 13.30 hs
Lunes 27
St Cyprian Ecumenical Food Pantry, 6535 W Irving Park Rd, Chicago, IL 60634
9 a 11 hs
Martes 28
Chicago Lights, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
9.30 a 11.30 hs
Martes 28
Meals Ministry, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
11.30 a 13 hs
Martes 28
St Matthew Child Advocate, 1000 N Orleans St, Chicago, IL
10 a 12 hs
Martes 28
First Baptist Congregational Church of Chicago, 1613 W Washington Blvd, Chicago, IL
10 a 12 hs
Martes 28
Northwestern University Settlement Association, 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL
9 a 12 hs
Miércoles 29
Chicago Lights, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
9.30 a 11.30 hs
Miércoles 29
Meals Ministry, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
11.30 a 13 hs
Miércoles 29
Breaking Bread Ministries, 1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL
18 a 19 hs
Miércoles 29
Northwestern University Settlement Association, 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL
9 a 12 hs
Jueves 30
Meals Ministry, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
11.30 a 13 hs
Jueves 30
Northwestern University Settlement Association, 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL
9 a 12 hs
Jueves 30
St Stanislaus Kostka, 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL
11.30 a 12.30 hs
Jueves 30
Pilsen Food Pantry, 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL
10 a 13.30 hs
Jueves 30
St Cyprian Ecumenical Food Pantry, 6535 W Irving Park Rd, Chicago, IL 60634
9 a 11 hs
Viernes 31
Pilsen Food Pantry, 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL
10 a 13.30 hs
Viernes 31
Chicago Lights, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
9.30 a 11.30 hs
Viernes 31
Leyden Family Services, 2501 Mannheim Rd, Franklin Park, IL
13 a 17 hs
Cómo usar el mapa del Greater Chicago Food Depository para encontrar alimentos gratis
Junto con las entregas mencionadas, el Greater Chicago Food Depository dispone de un mapa interactivo para localizar centros de distribución de comida.
La herramienta es útil para confirmar los horarios y direcciones mencionadas, porque las organizaciones pueden modificar el cronograma sin previo aviso. Para aprender a utilizarlo, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:
- Ingresar una dirección o código postal en la herramienta de búsqueda para ubicar centros cercanos.
- Visualizar el mapa para identificar despensas, comedores, refugios o distribuciones móviles disponibles en la zona.
- Aplicar filtros para encontrar centros abiertos ese día o en la fecha en la que se prevé asistir.
- Ajustar la búsqueda por distancia, tipo de programa o requisitos de acceso.
- Utilizar la opción “More Filters” para identificar sitios con servicios adicionales, como entrega a domicilio u otros apoyos.
- Revisar la información de cada punto, que incluye dirección, horarios y datos de contacto.
- Contactar al centro seleccionado para confirmar disponibilidad antes de asistir.
Requisitos para recibir asistencia alimentaria gratis en Chicago y el condado de Cook
Las despensas y programas alimentarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda para acceder a alimentos. Según la organización, sus centros comunitarios y despensas atienden a todos los asistentes, independientemente de su religión, situación económica o estatus migratorio.
Para acceder a los alimentos, generalmente no es necesario presentar una identificación. Algunos programas, sin embargo, pueden solicitar un documento para verificar el área de residencia o controlar la cantidad de visitas permitidas; nadie está obligado a mostrar su pasaporte o Real ID para acceder a la asistencia alimentaria.
Sin embargo, se recomienda comunicarse previamente con la organización para conocer las condiciones específicas. A su vez, no es necesario demostrar una situación de pobreza extrema ni estar en condición de calle para recibir ayuda.
La organización señala también que los inmigrantes pueden acceder a estos servicios. No es un requisito ser ciudadano estadounidense ni tener una green card.
En cuanto a los productos entregados, cada programa ofrece distintos tipos de alimentos, aunque habitualmente las bolsas incluyen frutas y verduras frescas, además de envasados de consumo básico. Algunas organizaciones también permiten que un familiar o amigo retire los alimentos en nombre de otra persona cuando el beneficiario tiene dificultades de movilidad o carece de transporte.
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