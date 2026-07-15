Recortes al SNAP: Illinois ofrece cheques de US$40 para que adultos mayores accedan a la compra de alimentos frescos

Los adultos mayores de Illinois que cumplan con determinados requisitos podrán acceder a un apoyo económico para la compra de alimentos frescos mediante el Senior Farmers Market Nutrition Program (Sfmnp). La iniciativa busca facilitar el acceso a productos agrícolas locales para personas con ingresos reducidos.

¿Quiénes pueden recibir el cheque para comprar alimentos en Illinois?

La temporada del programa comenzó el 10 de julio e incorpora un aumento en el monto disponible para cada beneficiario. En esta edición, cada participante recibirá 40 dólares, distribuidos en cuatro cheques de US$10, para utilizar exclusivamente en establecimientos autorizados.

El Senior Farmers' Market Nutrition Program otorga beneficios económicos para adquirir productos frescos y locales en mercados autorizados Facebook Illinois Department of Human Services

El beneficio podrá destinarse a la compra de frutas, verduras, miel y hierbas frescas en mercados de agricultores y puestos rurales que formen parte del programa. Los cheques estarán vigentes hasta el 31 de octubre.

De acuerdo con el comunicado oficial, para acceder al beneficio es necesario tener 60 años o más y cumplir con el límite de ingresos establecido por el programa que debe ser igual o inferior al 185% del Nivel Federal de Pobreza. Según el tamaño del hogar, el limite será de:

Una persona: ingreso anual de US$29.526

Dos personas: ingreso anual de US$40.034

Tres personas: ingreso anual de US$50.542

Cuatro personas: ingreso anual de US$61.050

Cinco personas: ingreso anual de US$71.558

Las autoridades informaron que la distribución de los talonarios se realizará hasta agotar la disponibilidad. Por lo tanto, los beneficios serán entregados según el orden de inscripción de los solicitantes.

“Los programas de asistencia alimentaria como Sfmnp son vitales en un momento en que se han recortado los beneficios de SNAP y los precios de los alimentos están aumentando”, señaló Dulce Quintero, secretaria del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés). “Las frutas y verduras frescas enriquecen la vida y la salud física y mental de los adultos mayores en nuestras comunidades”, aseguró.

Los cheques pueden utilizarse para comprar frutas, verduras, hierbas frescas y miel en mercados de agricultores y puestos de carretera autorizados Magnific

Cómo utilizar los beneficios del programa

Los cheques únicamente podrán utilizarse en comercios adheridos al programa. Los vendedores participantes estarán identificados con un cartel amarillo que indica que aceptan los beneficios del Farmers’ Market Nutrition Program.

Los comercios adheridos se encuentran distribuidos en 37 condados seleccionados de Illinois. Estos son Adams, Boone, Bureau, Champaign, Coles, Suburban Cook, Edgar, Franklin, Jackson, Jefferson, Jersey, Kankakee, Kendall, Knox, Lake, Lee, Logan, Macon, Madison, Marion, McDonough, McHenry, McLean, Mercer, Morgan, Moultrie, Peoria, Perry, Rock Island, Sangamon, St. Clair, Tazewell, Union, Vermilion, Williamson, Winnebago y Woodford.

El apoyo económico representa un incremento de US$15 respecto de la temporada anterior. En 2025, cada participante había recibido un máximo de US$25 debido a la disponibilidad de fondos para ese período.

Para este año, las autoridades estatales indicaron que se obtuvieron recursos adicionales que permitieron ampliar el beneficio hasta los US$40 por persona. Se estima que más de 24.000 adultos mayores accederán al programa durante esta temporada.

“Entre los recortes al SNAP y el aumento de los costos de los comestibles, más adultos mayores tienen dificultades para acceder a los alimentos que necesitan para mantenerse saludables e independientes”, indicó la directora del Departamento de Envejecimiento de Illinois (IDOA, por sus siglas en inglés), Mary Killough. “El programa ayuda a las personas mayores elegibles a obtener productos frescos y nutritivos de granjas locales, lo que genera un gran impacto para un envejecimiento saludable”, agregó.

Cómo solicitar el beneficio en Illinois

Las personas interesadas deberán iniciar el trámite a través de la Agencia de Área sobre el Envejecimiento (AAA, por sus siglas en inglés) que corresponda a su lugar de residencia. En el caso de quienes viven en la ciudad de Chicago, la inscripción se realiza mediante el Greater Chicago Food Depository (GCFD).

También se puede llamar a la línea de ayuda para personas mayores de Illinois al 1-800-252-8966. A través de este teléfono los operadores brindarán información sobre los puntos de inscripción disponibles en la zona del interesado.

Durante el registro será necesario presentar documentación que permita acreditar la edad y el domicilio. Además, deberá presentar una declaración sobre los ingresos del grupo familiar para verificar que se cumplen las condiciones exigidas por el programa.

Aunque durante esta temporada los beneficios continúan mediante cheques impresos, las autoridades estatales informaron que el sistema avanza hacia un formato electrónico. La modificación responde a cambios en los procesos bancarios y busca simplificar la distribución en los próximos años.