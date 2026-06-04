Alerta geomagnética nivel G3: cuándo y dónde ver las auroras boreales en Illinois hoy y el viernes 5 de junio

El Centro de Predicción del Clima Espacial emitió una vigilancia por tormenta geomagnética fuerte para los días 4 y 5 de junio. El pronóstico contempla la llegada de una serie de eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) que avanzan en dirección a la Tierra y podrían provocar auroras boreales visibles en Illinois.

Horario y mejores zonas para ver las auroras boreales en Illinois

“El pronóstico actual predice la llegada combinada de CME alrededor de media tarde EDT del 4 de junio, con posibles niveles de hasta G3 después. El paso de CME probablemente continuaría hasta la noche y posiblemente las horas de la madrugada del 5 de junio”, informó la entidad parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su cuenta de X.

Los especialistas alertan sobre una tormenta geomagnética fuerte (G3) programada para el 4 y 5 de junio X @NWSSWPC

Las mayores probabilidades de observación se concentran durante la noche del jueves 4 de junio y la madrugada del viernes 5. Los expertos recomiendan seguir la evolución de las condiciones geomagnéticas después del anochecer, cuando el cielo alcance su máxima oscuridad.

Las proyecciones indican que las auroras podrían ser visibles en distintas zonas de Illinois debido a la intensidad prevista de la tormenta. Entre los lugares con potencial de observación figuran áreas cercanas a Chicago y Champaign donde anteriormente se registraron fenómenos similares.

Para mejorar las posibilidades de avistamiento se recomienda:

Buscar espacios alejados de la iluminación urbana , con horizonte despejado hacia el norte.

, con horizonte despejado hacia el norte. Permanecer varios minutos en la oscuridad para facilitar la adaptación visual.

para facilitar la adaptación visual. Utilizar cámaras fotográficas capaces de realizar exposiciones prolongadas.

La situación es seguida mediante observaciones satelitales destinadas a evaluar la evolución de las partículas solares y sus posibles consecuencias. El evento despertó interés porque una tormenta de esta intensidad puede ampliar significativamente el alcance geográfico de las auroras boreales, lo que permite que sean observadas en regiones donde normalmente no aparecen.

Qué significa una tormenta geomagnética de nivel G3

De acuerdo con la información oficial, la escala utilizada para medir estos eventos clasifica las tormentas geomagnéticas en cinco categorías:

G1 (menor) : provoca fluctuaciones débiles en las redes eléctricas y efectos menores en las operaciones satelitales. Las auroras suelen ser visibles en latitudes altas, como el norte de Michigan y Maine.

: provoca fluctuaciones débiles en las redes eléctricas y efectos menores en las operaciones satelitales. Las auroras suelen ser visibles en latitudes altas, como el norte de Michigan y Maine. G2 (moderada) : los sistemas eléctricos de latitudes altas pueden experimentar alarmas de voltaje y las tormentas prolongadas pueden dañar transformadores. Se requieren correcciones de orientación en satélites y la aurora puede verse en lugares como Nueva York e Idaho.

: los sistemas eléctricos de latitudes altas pueden experimentar alarmas de voltaje y las tormentas prolongadas pueden dañar transformadores. Se requieren correcciones de orientación en satélites y la aurora puede verse en lugares como Nueva York e Idaho. G3 (fuerte) : Es el nivel actual de vigilancia para el 4 y 5 de junio. Pueden ser necesarias correcciones de voltaje y se activan alarmas en dispositivos de protección. Además, se produce carga superficial en satélites y la navegación GPS y la radio pueden ser intermitentes. La aurora suele verse tan al sur como Illinois y Oregon .

: Es el nivel actual de vigilancia para el 4 y 5 de junio. Pueden ser necesarias correcciones de voltaje y se activan alarmas en dispositivos de protección. Además, se produce carga superficial en satélites y la navegación GPS y la radio pueden ser intermitentes. La aurora suele verse tan al sur como . G4 (severa) : problemas generalizados de control de voltaje y desconexión por error de activos clave en la red eléctrica. Hay problemas de rastreo y carga en satélites, y la navegación se degrada por horas. El evento de luces puede verse en Alabama y el norte de California.

: problemas generalizados de control de voltaje y desconexión por error de activos clave en la red eléctrica. Hay problemas de rastreo y carga en satélites, y la navegación se degrada por horas. El evento de luces puede verse en Alabama y el norte de California. G5 (extrema): problemas generalizados de control de voltaje y protección; algunos sistemas de red pueden experimentar colapsos totales o apagones. Los satélites sufren problemas graves de orientación y seguimiento. Las luces naturales llegan a verse en Florida y el sur de Texas.

Esta es una predicción de la intensidad y la ubicación de la aurora boreal para el 4 y 5 de junio swpc

Cómo se originó el fenómeno solar que llegará a la Tierra

La vigilancia emitida para esta semana está relacionada con una secuencia de al menos tres eyecciones de masa coronal expulsadas por el Sol. Los modelos indicaron que la última de ellas se desplaza a mayor velocidad y podría alcanzar a las anteriores durante el trayecto.

Así es como se ven las auroras boreales en EE.UU.

Cuando varias eyecciones se combinan, la estructura resultante puede transportar una cantidad superior de energía y campos magnéticos. Esta interacción es considerada por los especialistas como un evento combinado, capaz de intensificar la respuesta geomagnética al llegar al planeta.

Las tormentas geomagnéticas de categoría G3 forman parte de los fenómenos habituales del ciclo solar de 11 años. Durante ese período pueden registrarse numerosos episodios de intensidad.

Qué son las eyecciones de masa coronal y por qué generan auroras

De acuerdo con el NWS, las CME son expulsiones de plasma y campos magnéticos que se desprenden de las capas externas del Sol. Estos eventos pueden liberar enormes cantidades de material al espacio y desplazarse a velocidades de cientos o miles de kilómetros por segundo.

Cuando una de estas estructuras alcanza la magnetosfera terrestre, se produce una transferencia de energía que altera temporalmente el entorno magnético del planeta. Como consecuencia, aparecen las tormentas geomagnéticas y diversos efectos sobre sistemas tecnológicos.

Uno de los resultados más visibles es la formación de auroras. Las partículas cargadas interactúan con los gases presentes en la atmósfera superior y generan cortinas luminosas de distintos colores.