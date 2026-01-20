El fenómeno que podría extenderse en Estados Unidos: auroras boreales en medio de la ola de frío

Una intensa actividad solar generó condiciones geomagnéticas severas que permitieron observar auroras boreales en zonas poco habituales de Estados Unidos. El fenómeno estuvo asociado a una potente llamarada solar registrada el lunes 19 de enero de 2026, así como a una masa coronal que impactó el campo magnético terrestre. El espectáculo podría ser visible en las próximas horas.

Una tormenta solar de alcance histórico provoca auroras boreales en gran parte de EE.UU.

El evento tuvo su origen en una potente erupción solar ocurrida el día previo, que liberó una gran cantidad de energía y partículas cargadas hacia el espacio. Al interactuar con el campo magnético terrestre, estas provocaron un aumento notable de la actividad auroral, visible incluso en estados donde este tipo de manifestaciones no son frecuentes.

Una intensa tormenta solar provocó que las auroras boreales fueran visibles en estados donde no son habituales SWPC

“Se está desarrollando una tormenta de radiación solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años”, aseguró el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) en una publicación en X el 19 de enero. “La última vez que se observaron niveles de S4 fue en octubre de 2003″, agregó.

De acuerdo con Space, la tormenta fue impulsada por una llamarada solar clasificada como X1.9, una de las categorías más altas dentro de la escala que mide la intensidad de estas explosiones. A esta erupción se sumó una eyección de masa coronal, conocida como CME, que transportó plasma y campos magnéticos a gran velocidad en dirección a la Tierra.

El impacto de esta nube de partículas generó una tormenta geomagnética severa, catalogada en nivel G4 sobre una escala de cinco. Este nivel implica una perturbación considerable del campo magnético terrestre, capaz de producir efectos visibles y técnicos en distintas latitudes.

Como consecuencia directa, el llamado óvalo auroral, la región donde suelen observarse las auroras, se expandió mucho más al sur de lo habitual. Esta expansión permitió que las luces del norte fueran visibles en zonas del Medio Oeste, el noreste y otras áreas de EE.UU.

Las luces de colores fueron visibles en 24 estados NASA

Estados donde se registraron avistamientos de auroras boreales

Al menos 24 estados de EE.UU. presentaron condiciones favorables para observar auroras boreales durante la noche del lunes y la madrugada del martes:

Norte y el Medio Oeste : los avistamientos fueron posibles en Alaska, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Norte, Minnesota, Dakota del Sur, Wisconsin, Michigan, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana y Ohio. Estas áreas se encuentran dentro o cerca del límite habitual del óvalo auroral, pero con una visibilidad mayor a la normal.

: los avistamientos fueron posibles en Alaska, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Norte, Minnesota, Dakota del Sur, Wisconsin, Michigan, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana y Ohio. Estas áreas se encuentran dentro o cerca del límite habitual del óvalo auroral, pero con una visibilidad mayor a la normal. Noreste : las condiciones alcanzaron a Nueva York, Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts y Pensilvania.

: las condiciones alcanzaron a Nueva York, Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts y Pensilvania. Oeste y otras regiones: se reportaron posibilidades de observación en Oregón, Wyoming, Colorado y Missouri.

Cuánto tiempo podría durar el avistamiento de las auroras

Las condiciones geomagnéticas severas continuaron registrándose durante las primeras horas del martes 20 de enero. En ese período se identificaron picos de actividad que mantuvieron la probabilidad de observación de auroras en niveles elevados, especialmente durante la madrugada.

Sin embargo, según el cronograma previsto por Space, la tormenta comenzará a debilitarse de forma gradual a lo largo del martes, por lo que pasará de un nivel severo a uno moderado y luego a una condición menor hacia la noche. No obstante, los efectos residuales podrían extenderse hasta la madrugada del miércoles.

En paralelo, las tormentas de radiación solar pueden mantenerse en niveles bajos durante varios días. Además, la región activa del Sol que originó la llamarada continúa generando atención, ya que existe la posibilidad de nuevas erupciones dirigidas hacia la Tierra en el corto plazo.

La actividad continuó con intensidad durante la madrugada del martes 20 de enero y se espera que esta disminuya en el transcurso del día SWPC

Cómo observar auroras boreales en estas condiciones

Para maximizar las probabilidades de observación, la agencia SWPC recomienda en su sitio web buscar lugares con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte norte, debido a que el fenómeno bajará su intensidad. Las zonas elevadas o alejadas de centros urbanos suelen ofrecer mejores condiciones.

El especialista Vincent Ledvina señaló que las cámaras de los teléfonos celulares pueden captar colores y brillos que no siempre son visibles a simple vista. En condiciones de baja luminosidad, estos dispositivos pueden ayudar a confirmar la presencia de auroras tenues.

“He oído que a veces verlo desde el móvil es más fácil que verlo a simple vista”, señaló en una entrevista con Fox Weather. “Y si tienes una cámara réflex digital o sin espejo, también puedes sacarla. Haz una exposición prolongada mirando hacia el horizonte norte y mira qué obtienes”, agregó.

El evento astronómico coincide con una masa de aire ártico que avanzó sobre gran parte del territorio estadounidense. En varias zonas del Medio Oeste se pronosticaron temperaturas extremadamente bajas.

Ante este contexto, Ledvina recomendó extremar las medidas de seguridad para quienes intentaran observar el fenómeno durante este martes 20 de enero. La exposición prolongada al frío puede representar un riesgo, especialmente en áreas rurales o con poca cobertura de servicios.

“Asegúrate de estar seguro y lleva mantas, agua, comida. Dile a la gente adónde vas”, recomendó el especialista.