Temporada de huracanes 2026: la advertencia de Illinois para quienes planeen viajar en estas vacaciones de verano

La administración del gobernador JB Pritzker pidió a los residentes de Illinois revisar sus planes de viaje ante el comienzo de la temporada de huracanes. Aunque el estado se encuentra lejos de las costas del Atlántico y el golfo de México, las autoridades remarcaron la importancia de anticiparse a posibles cambios climáticos antes de las vacaciones de verano boreal.

Qué recomienda Illinois antes de viajar a Florida y zonas costeras

La Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Illinois (IEMA-OHS) recomendó analizar con detalle los destinos turísticos y verificar las condiciones de cancelación de hoteles, vuelos y alquileres temporarios antes de concretar reservas en regiones expuestas a tormentas tropicales como Florida.

La administración de Pritzker recomienda a los viajeros a anticiparse a la temporada de huracanes ante posibles escenarios de catástrofe Archivo

Las autoridades estatales señalaron que los viajeros deben seguir de cerca los informes meteorológicos durante las semanas previas a sus vacaciones.

“La preparación para huracanes comienza en mayo”, aseguró la administración de Pritzker en un comunicado.

Según explicaron, los sistemas de monitoreo permiten detectar posibles huracanes con varios días de anticipación, lo que facilita reorganizar itinerarios si existe riesgo climático. Theodore Berger, director interino de IEMA-OHS, recordó que los efectos de estos fenómenos pueden sentirse también en estados alejados de la costa.

“Puede que no tengamos huracanes en el Medio Oeste, pero los residentes suelen viajar a zonas que sí los sufren”, dijo Berger. “Además, hemos visto fuertes lluvias e inundaciones a causa de los remanentes de huracanes. Los restos de la tormenta Helene provocaron vientos dañinos, fuertes lluvias e inundaciones en algunas zonas de Illinois en 2024”, explicó.

El organismo también recomendó utilizar la plataforma Ready Illinois, donde se publican guías sobre preparación ante emergencias, evacuaciones y medidas preventivas frente a tormentas, inundaciones y otros desastres naturales.

El aviso fue emitido luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) publicara su proyección para la temporada de huracanes del Atlántico, que se extenderá entre el 1° de junio y el 30 de noviembre.

La probabilidad de la temporada de huracanes y el número de tormentas con nombre pronosticadas según el informe de la NOAA NOAA

NOAA anticipa una temporada de huracanes 2026 por debajo de lo normal

La NOAA anticipó una actividad inferior al promedio histórico en el Atlántico durante este año. El informe indicó:

55% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal.

de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. 35% de posibilidades de niveles habituales.

de posibilidades de niveles habituales. 10% de posibilidad de mayor actividad.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, podrían formarse entre ocho y 14 tormentas con nombre. De ese total, entre tres y seis alcanzarían categoría de huracán, mientras que entre uno y tres podrían convertirse en niveles mayores.

El informe atribuyó parte de este escenario a la influencia del fenómeno climático El Niño, que suele reducir la formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Sin embargo, los especialistas aclararon que otros factores atmosféricos y oceánicos todavía podrían modificar la evolución de la temporada.

“Si bien el impacto de El Niño en la cuenca del Atlántico suele frenar la formación de huracanes, aún existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará cada temporada”, señaló Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Cómo armar un plan familiar ante huracanes, inundaciones y emergencias climáticas

La Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois recomendó elaborar un plan familiar para actuar frente a situaciones de emergencia. Entre las medidas sugeridas figuran:

Establecer puntos de encuentro.

Definir vías de comunicación.

Asegurar que todos los integrantes conozcan el protocolo previsto.

Contar con suministros básicos para varios días.

Preparar un bolso de emergencia con documentos, medicamentos y elementos esenciales en caso de evacuación.

Otro de los puntos destacados por IEMA es la capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. El organismo indicó que, en eventos climáticos de gran magnitud, los equipos de emergencia podrían tardar en llegar a determinadas zonas.