¿Viviendas asequibles en Illinois? El BUILD Plan anunciado por JB Pritzker que busca facilitar procesos de construcción

El 18 de febrero, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció el BUILD Plan durante su discurso sobre el Estado del Estado y la propuesta de presupuesto del año fiscal 2027 ante la Asamblea General. La iniciativa busca facilitar y acelerar la construcción de viviendas para reducir costos y ampliar la oferta residencial.

¿Por qué Pritzker considera que la vivienda es un problema urgente en Illinois?

El demócrata afirmó en la Asamblea General que “los alquileres son demasiado altos y ser propietario está demasiado fuera de alcance”. Sostuvo que la causa también es clara, ya que no están “construyendo suficientes viviendas con la rapidez necesaria”.

Pritzker citó un informe del Project for Middle Class Renewal de la Universidad de Illinois, que estimó que el Estado necesitará construir 227 mil viviendas adicionales antes de 2030 para satisfacer la demanda.

Además, señaló que en muchas localidades las regulaciones han encarecido y dificultado los proyectos. Desde su perspectiva, algunas normas tienen raíces en prácticas históricas de segregación y otras responden a la falta de actualización.

El BUILD Plan para facilitar y acelerar la construcción

El gobernador presentó la iniciativa como Building Up Illinois Developments (BUILD Plan), un paquete de reformas orientadas a eliminar barreras innecesarias. De acuerdo con su exposición, el proyecto apunta a:

Reducir regulaciones que encarecen los desarrollos.

Agilizar y simplificar los procesos de aprobación.

Promover una mayor variedad de tipos de vivienda aptos para familias.

Ampliar la disponibilidad de unidades más pequeñas para alquiler.

Pritzker lanzó el BUILD Plan como eje central de su discurso

Pritzker afirmó que la meta es “hacer que construir viviendas en Illinois sea más fácil, más rápido y más rentable”. También sostuvo que, con este enfoque, el Estado puede sumar “cientos de miles de viviendas”.

¿Qué regulaciones locales busca modificar el plan de vivienda en Illinois?

El mandatario mencionó como ejemplo los requisitos mínimos de estacionamiento que imponen algunos municipios. Ciertas ordenanzas exigen un número uniforme de espacios para cada nuevo proyecto, incluso en zonas donde los residentes no tienen automóvil y cuentan con transporte público suficiente.

Esos espacios no utilizados agregan millones de dólares en costos y limitan la cantidad de unidades que pueden edificarse a precios accesibles. “Se están priorizando espacios para autos por encima de espacios para personas”, afirmó.

Pritzker planteó que existen desarrolladores dispuestos a construir y residentes que necesitan acceso a viviendas, pero que las regulaciones impiden concretar esos proyectos. Señaló que corresponde al Estado intervenir para corregir esa situación.

El BUILD Plan propone recortar trabas administrativas y acelerar autorizaciones Instagram Pritzker

Los fondos de financiamiento y apoyo para vivienda asequible

El BUILD Plan incluye herramientas para cerrar brechas de financiamiento. El gobernador propuso crear fondos específicos para proyectos pequeños y brindar apoyo directo a gobiernos locales para que puedan preparar terrenos y superar obstáculos iniciales antes de la construcción.

La iniciativa apunta a diversificar las opciones residenciales y ampliar el mercado de alquiler Instagram Pritzker

Según sostuvo, la reducción de barreras regulatorias y la ampliación de opciones de financiamiento atraerán a desarrolladores responsables hacia zonas donde antes no invertían.

El siguiente paso para que el plan entre en vigor es su debate y eventual aprobación durante la actual sesión de primavera boreal de la Asamblea General de Illinois, que se extiende hasta mayo.