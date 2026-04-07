J.B. Pritzker celebró las nuevas inversiones de empresas en Illinois: “Más empleos y producción”

El gobierno de Illinois celebró, a través de un comunicado oficial, la inversión de empresas de distintos rubros en el estado. El gobernador, J.B. Pritzker, afirmó que estas inversiones beneficiarán a los residentes.

J.B. Pritzker festejó que más empresas invierten en Illinois

El anuncio del gobierno del Estado de la Pradera llegó a través de una publicación en el sitio web oficial, donde Pritzker destacó la injerencia del programa de Desarrollo Económico para una Economía en Crecimiento (EDGE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las autoridades de Illinois, bajo esta iniciativa las compañías participantes se comprometieron a crear 4000 puestos de trabajo.

Mars, fabricante de M&M’s, es una de las empresas que invertirá en Illinois Mars / AP

Además, en lo que va del año ya se firmaron inversiones por un total de casi 2500 millones de dólares.

“El resto del mundo está empezando a aprovechar lo que desde hace mucho tiempo sabemos que es cierto: Illinois es el mejor lugar para vivir, trabajar y formar una familia. Las empresas globales siguen eligiendo el estado por su ubicación estratégica, su sólida infraestructura y la dedicación de su gente”, expresó J.B. Pritzker.

J.B Pritzker festejó que diversas empresas decidieron invertir en Illinois durante 2026 Archivo

En esa misma línea, enfatizó los beneficios que traerá esta tendencia para el Estado: “Estas inversiones se traducen en más empleos y más bienes producidos aquí mismo en Illinois”.

Cuáles son las empresas que anunciaron inversiones en Illinois durante 2026

Las autoridades de Illinois enumeraron las compañías que se comprometieron a destinar fondos para expandir sus operaciones en el estado:

CSL: esta empresa de bioterapéutica invertirá US$1500 millones en su campus de Kankakee . Illinois destacó que es una de las mayores inversiones en este tipo de ciencia en la historia del estado.

esta empresa de bioterapéutica invertirá . Illinois destacó que es una de las mayores inversiones en este tipo de ciencia en la historia del estado. Hyundai Translead: realizará una inversión de US$450 millones para una nueva operación de manufactura en el condado de Will .

realizará una inversión de para una nueva en el condado de . AbbVie: destinará US$380 millones para expandir sus instalaciones en North Chicago . Se enfocará en medicinas para neurociencia y reducción de la obesidad.

destinará para expandir sus instalaciones . Se enfocará en y reducción de la obesidad. Mars Snacking: invertirá US$100 millones en la expansión de su sede global en Chicago . La compañía tendrá nuevos centros en Fulton Market y River North .

invertirá en la . La compañía tendrá nuevos centros en y . DMG MORI: expandirá su presencia con una inversión de US$40 millones para una nueva instalación de manufactura avanzada e investigación y desarrollo .

expandirá su presencia con una inversión de para una nueva instalación de . Savencia Cheese USA: realizará una inversión de capital para añadir una nueva línea de producción en su planta de Lena.

Pritzker lanzó el BUILD Plan como eje central de su discurso

La mala noticia para Pritzker: cierre de plantas y despidos masivos en Illinois

En contraste con la celebración del gobernador sobre nuevas inversiones en el Estado de la Pradera, durante los últimos días también se conoció que varias empresas cesarán puestos de trabajo a gran escala.

Según lo que dispone la ley WARN, las compañías están obligadas a reportar este tipo de movimientos con cierto tipo de anticipación.

Estas son las que informaron despidos en Illinois y las ubicaciones afectadas: