Empresas ignoraron licencia paga de sus empleados: cómo reclamar ante el Departamento de Trabajo de Illinois

El Departamento de Trabajo de Illinois (IDOL, por sus siglas en inglés) informó el 27 de mayo que recuperó pagos y beneficios de licencia remunerada para empleados de distintos sectores tras resolver varias investigaciones laborales. Las compañías involucradas también corrigieron prácticas internas y pagaron más de 38.000 dólares en sanciones económicas.

Qué casos resolvió el IDOL por licencia remunerada en Illinois

La agencia estatal indicó en un comunicado que las revisiones alcanzaron a empleadores de diferentes industrias, entre ellas gastronomía, hotelería y servicios para el hogar. Según el IDOL, las empresas trabajaron junto al organismo para modificar políticas internas, corregir prácticas laborales y garantizar el acceso de los trabajadores al tiempo libre remunerado establecido por la ley.

Ottawa Donuts compensó a más de 60 empleados y pagó multas superiores a US$8000 Magnific

La directora del IDOL, Jane Flanagan, sostuvo que los empleados “merecen acceso a la licencia que han ganado” y señaló que los empleadores también “merecen orientación clara” para cumplir con la normativa. Además, afirmó que estos casos muestran que “la educación y la colaboración pueden conducir a un cumplimiento significativo que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas”.

Compensaciones y penalidades por licencia remunerada: los casos, empresa por empresa

Uno de los casos involucró a Ottawa Donuts Inc., ubicada en la ciudad de Ottawa, luego de reclamos de trabajadores que aseguraban no poder acceder a la licencia remunerada prevista por la ley. Tras revisar los registros internos, el IDOL determinó que la mayoría del personal no había utilizado el tiempo acumulado durante 2024 y 2025.

Según el organismo, la empresa colaboró para corregir sus políticas internas, informar adecuadamente a los empleados y permitirles usar las horas acumuladas. Como resultado, más de 60 trabajadores recibieron cerca de US$9600 en compensaciones y la compañía pagó más de US$8000 en penalidades.

El gobernador JB Pritzker en el centro de formación de camioneros profesionales Gobierno de Illinois

Otro procedimiento involucró a Leaf Home Enhancements LLC, empresa con sede en Bolingbrook. Las denuncias señalaban que promotores y empleados del área de marketing no recibían las prestaciones contempladas por la normativa. Luego de la intervención oficial, la empresa aceptó modificar sus prácticas para adecuarse a la legislación vigente. Más de 30 trabajadores recibieron aproximadamente US$5400 en conjunto. Además, la firma pagó US$20.000 en sanciones.

El IDOL también intervino en el caso de Hellcat Subs LLC, operadora de locales de Jersey Mike’s en Schaumburg. Según las denuncias, un empleado debía conseguir reemplazo para sus turnos antes de utilizar tiempo pago y tampoco había recibido la compensación correcta tras intercambiar horarios laborales. El trabajador recibió más de US$1000 y la compañía abonó US$7500 en multas.

Una revisión más alcanzó a I Operations LLC, empresa que administra el I Hotel & Illinois Conference Center en Champaign. Las denuncias señalaban que los empleados no acumulaban tiempo pago conforme a la ley y que los trabajadores de medio tiempo no podían utilizar los días acumulados.

Después de revisar toda la documentación, el Departamento determinó que la empresa impedía utilizar el tiempo pago aun después de cumplidos los 90 días de trabajo y que existía un requisito general de aviso previo de siete días, incluso en ausencias imprevistas. Los trabajadores afectados recibieron la compensación correspondiente y pudieron acceder a esos derechos laborales. I Operations pagó US$2500 en penalidades al Departamento de Trabajo de Illinois.

¿Cómo denunciar una infracción a la Ley de Licencia Remunerada para Todos los Trabajadores en Illinois?

Los empleados que consideren que su empleador incumplió las disposiciones pueden presentar una denuncia ante el IDOL mediante un formulario oficial disponible en línea. La agencia estatal permite reportar situaciones como:

La negativa a otorgar tiempo libre remunerado

El pago tardío de esas horas

Represalias por solicitar una licencia

La falta de registros adecuados sobre el beneficio acumulado

La ausencia de avisos obligatorios sobre los derechos de los trabajadores

Para iniciar el reclamo, el empleado debe proporcionar información personal y laboral. A su vez, debe incluir el nombre de la empresa, cargo desempeñado, salario, datos de contacto del empleador y una descripción detallada de los hechos que motivan la denuncia.

El IDOL recomienda adjuntar documentación de respaldo cuando esté disponible. Entre los archivos aceptados figuran:

Recibos de sueldo

Formularios W-2

Registros salariales

Extractos del manual del empleado

Comunicaciones mantenidas con la empresa sobre el problema denunciado

Además del formulario digital, los trabajadores pueden descargar una versión en PDF, completarla y enviarla por correo electrónico a la dirección oficial del organismo (DOL.PaidLeave@illinois.gov). El departamento indicó que intentará proteger la identidad de los denunciantes en la máxima medida permitida por la ley.