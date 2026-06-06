Green card fuera de EE.UU.: cómo saber cuándo puede programarse una entrevista consular

Las personas que solicitan una green card desde fuera de Estados Unidos pueden consultar una referencia sobre el avance de la programación de entrevistas del Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) en una embajada o consulado específico. Para ello, el Departamento de Estado dispone de una herramienta que muestra qué casos se toman como base para asignar citas en distintas categorías de visas.

¿Cómo saber si el NVC ya puede programar una entrevista?

Para utilizar la herramienta IV Scheduling Status Tool, el solicitante debe identificar el mes y año en que el NVC declaró su expediente como “documentariamente completo”. Luego puede compararlo con el período que aparece en el sistema para la embajada o consulado seleccionado, que indica qué usa el organismo como referencia para programar la mayoría de las entrevistas en ese período.

La capacidad de cada embajada o consulado puede influir en los tiempos de espera Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La aplicación se actualiza mensualmente y está disponible para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, determinadas categorías de preferencia familiar y distintos grupos de preferencia laboral.

¿Qué significa que un expediente esté documentariamente completo?

Un expediente alcanza la condición de “documentariamente completo” cuando la agencia recibe y revisa todos los formularios, pagos y documentos requeridos. Entre los elementos revisados se encuentran:

El pago de las tarifas correspondientes.

El formulario DS-260.

El Affidavit of Support del patrocinador.

La evidencia económica de respaldo.

Los certificados civiles exigidos para cada categoría.

Una vez finalizado el análisis de esos requisitos, el organismo envía un correo electrónico que informa la fecha en la que determinó que el trámite estaba completo. Además, los interesados pueden consultar el sistema del Centro Electrónico de Solicitudes Consulares (CEAC, por sus siglas en inglés). Si los pagos aparecen como “Paid” y los documentos figuran como “Complete”, significa que la revisión administrativa concluyó.

¿Cuándo puede programarse una entrevista de inmigrante?

El Departamento de Estado indica que el NVC solo puede asignar una cita después de recibir y revisar toda la documentación requerida. En las categorías de preferencia familiar y preferencia laboral además debe haber una visa disponible.

La disponibilidad se determina mediante las Final Action Dates publicadas cada mes en el Visa Bulletin. Para esos casos, la fecha de prioridad del solicitante debe ser anterior a la fecha de acción final correspondiente o aparecer como “current”. Esa información figura en la notificación I-797 y también puede consultarse en CEAC.

¿Qué factores pueden retrasar una entrevista migratoria?

Los resultados que figuran en la herramienta no garantizan que una persona recibirá una convocatoria en una fecha determinada. La disponibilidad de turnos puede verse afectada por distintos factores, entre ellos:

La capacidad operativa de la embajada o consulado.

Los tiempos internos de tramitación.

Las solicitudes de traslado de expedientes.

Las condiciones locales que afectan el funcionamiento de la oficina.

La cantidad de personal disponible.

El volumen de solicitudes pendientes.

Los cambios en las Final Action Dates del Visa Bulletin.

Los procesos de verificación aplicables.

El NVC publica semanalmente los plazos de procesamiento de los casos migratorios Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Los plazos actuales publicados por el NVC

Además del sistema para consultar convocatorias, el organismo difunde semanalmente sus tiempos de procesamiento. Según la actualización del 1° de junio de 2026, trabajaba en registros recibidos de Uscis el 18 de mayo.

En la misma fecha, analizaba información presentada el 11 de mayo y respondía consultas enviadas el 21 de mayo a través del Public Inquiry Form. Estos plazos corresponden únicamente a casos de familiares inmediatos, preferencias familiares y preferencias laborales. No incluyen visas de diversidad, visas especiales de inmigrante, categorías K para prometidos ni procedimientos de adopción.