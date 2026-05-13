Buenas noticias para mexicanos en Texas: el camión del consulado hará trámites gratuitos hasta el 15 de mayo

El gobierno de México tiene disponible un programa de consulados móviles con el objetivo de acercar los servicios a ciudadanos que viven en el extranjero y no tienen cerca una sede oficial. En Estados Unidos, hasta el próximo 15 de mayo, la iniciativa estará disponible en Texas, específicamente en la localidad de Terrell.

El Consulado de México sobre ruedas visitará Terrell, Texas

A través de su cuenta en la red social X, el Consulado General de México en Dallas compartió el calendario de las sedes móviles. Según esa información, del 11 al 15 de mayo prestarán servicio en Terrell.

El anuncio del Consulado Sobre Ruedas @ConsulMexDal

La dirección exacta para acceder a estos servicios es: Lilies Events, 301 Tanger Dr, Suite 210, Terrell, Texas. Los trámites que estarán disponibles son:

Pasaporte

Matrícula consular

Credencial para votar (INE)

Actas de nacimiento (no requiere cita)

Pasos para solicitar una cita ante el Consulado Mexicano sobre Ruedas en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) recordó que para ser atendido en el consulado sobre ruedas es necesario solicitar una cita. El proceso puede realizarse en la página web Mi Consulado. También se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 1-424-309-0009.

El Consulado Mexicano tiene diferentes trámites móviles en EE.UU.

Las citas son gratuitas y se habilitan el miércoles previo a cada jornada semanal. Antes de acudir, se debe consultar la documentación requerida y los pagos correspondientes según el tipo de trámite. Por ejemplo, los costos para la renovación del pasaporte mexicano en Estados Unidos en 2026 varían según la vigencia seleccionada:

US$44 por un año

US$101 por tres años

US$137 por seis años

US$209 por 10 años

El costo de renovación del pasaporte varía según la vigencia Gobierno de México

Trámites que se realizan en los consulados de México

Quienes desean realizar algún trámite ante el Consulado de México deben prestar atención a las sedes, requisitos y el tipo de servicios disponibles, ya que estos pueden variar. De manera general, los trámites que se realizan, además de los mencionados anteriormente, son:

Cartillas de servicio militar nacional

Registro de hijos nacidos en el extranjero de padre o madre mexicanos

Representación consular

Asesoría sobre casos de protección

Apoyo en caso de que un mexicano se encuentre en una situación de emergencia legal

Información relacionada con las actividades del Instituto para los Mexicanos en el Exterior y el Programa Paisano

Copias certificadas

Poderes notariales

Testamentos

Consultas sobre derechos laborales

Próximas sedes del Consulado sobre Ruedas en Texas

El Consulado sobre ruedas mexicano visitará los siguientes lugares de Texas en las próximas semanas:

Sábado 16 y domingo 17 de mayo: 1210 River Bend Dr, Dallas.

Del lunes 18 al viernes 22 de mayo: 208 E Burleson St, en Warehouse 208, Marshall.

Del martes 26 al viernes 29 de mayo: 1888 Green Oaks Rd, en Ridgmar Mall, Fort Worth.

El Consulado mexicano brinda atención a los connacionales con distintos trámites @ consulmexboise

La SRE cuenta con consulados móviles en distintas jurisdicciones de EE.UU.; las fechas y sedes deben consultarse en Mi Consulado o en las cuentas oficiales.