Ola de despidos en Chicago: la lista de empresas que recortarán personal en enero según el WARN Act

La Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN act, por sus siglas en inglés) requiere que ciertos empleadores avisen anticipadamente sobre el cierre de plantas o despidos masivos. De acuerdo con ese informe, esta es la lista de empresas que recortarán personal en enero, en Chicago y suburbios.

Despidos en Chicago según el WARN Act

Según el último reporte de la WARN act, publicado por el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, siete compañías informaron sobre cierres y despidos en noviembre de 2025, mismos que comenzarán en enero de 2026.

Los despidos fueron reportados bajo la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores Freepik

La información señala que habrá más de 1000 trabajadores afectados. Sin embargo, no todos los despidos del estado califican para notificaciones bajo la legislación, ya que solo cubre a empresas con 75 o más empleados a tiempo completo.

La lista de empresas que recortarán personal en Chicago y suburbios

Consolidated Hospitality Supplies , un mayorista de muebles en el condado de Lake, informó del cierre de planta y el despido de más de 50 empleados . Las actividades de cese comenzaron el 4 de enero y finalizarán el 18 de enero.

, un mayorista de muebles en el condado de Lake, informó del cierre de planta y el . Las actividades de cese comenzaron el 4 de enero y finalizarán el 18 de enero. CVS Health/Oak Street Health MSO, LLC , empresa de servicios administrativos de oficina en el condado de Cook, despedirá a 219 trabajadores . Las acciones de separación comenzarán el 9 de enero y finalizarán el 27 de febrero.

, empresa de servicios administrativos de oficina en el condado de Cook, . Las acciones de separación comenzarán el 9 de enero y finalizarán el 27 de febrero. Essendant , en el condado de Bond, dedicada al comercio mayorista de papelería y suministros de oficina, anunció su cierre y el final de actividades para 44 personas desde el 19 de enero.

, en el condado de Bond, dedicada al comercio mayorista de papelería y suministros de oficina, anunció su cierre y el final de actividades para desde el 19 de enero. Norvax, LLC , agencia y correduría de seguros, dio a conocer que despediría a 487 empleados, el pasado 2 de enero . La compañía, en el condado de Cook, señaló que la medida se dio por una restructuración.

, agencia y correduría de seguros, dio a conocer que . La compañía, en el condado de Cook, señaló que la medida se dio por una restructuración. NSI Industries, LLC, un mayorista de ferretería en el condado de Lake, informó del cese de trabajo para 42 personas . Las acciones de separación con los empleados comenzarán el 9 de enero y finalizarán el 30 de mayo de 2026 .

un mayorista de ferretería en el condado de Lake, informó del . Las acciones de separación con los comenzarán el y . PharmaCann, Inc., compañía de servicios administrativos de oficina, en el condado de Livingston, despedirá a 82 trabajadores con fecha del 13 de enero .

compañía de servicios administrativos de oficina, en el condado de Livingston, . Printpack, Inc., empresa dedicada a la fabricación de bolsas de papel y papel recubierto/tratado, en el condado de Kane, despidió a 111 empleados el pasado 5 de enero por el cierre de planta.

Más de 1000 trabajadores en Illinois perderán su empleo en el primer mes de 2026 Freepik

El informe de la WARN Act también señala que otras seis empresas, que comenzaron sus despidos el año pasado, tendrán algunos ceses de contrato entre enero y marzo de 2026, de los que resultarán afectados poco más de 60 empleados.

Así funcionan los avisos por la Ley WARN en Illinois

La Ley WARN en Illinois exige a las empresas con 75 o más empleados a tiempo completo (excluidos los trabajadores a tiempo parcial) que notifiquen a los trabajadores y a los funcionarios estatales y locales el cierre de una planta o un despido masivo con 60 días de antelación.

“El empresario que no notifique el cierre de la planta o el despido masivo, como exige la ley, deberá abonar a cada empleado afectado los salarios y prestaciones atrasados correspondientes al periodo de infracción, hasta un máximo de 60 días”, advierten.

La compañía puede ser objeto de una sanción civil de hasta 500 dólares por cada día de infracción. El Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois señala que esta ley no se aplica a las administraciones federales, estatales o locales.

Distintas empresas de Illinois anunciaron el despido de decenas de trabajadores debido a cierres o restructuración Unsplash

En virtud de la ley estatal, los empresarios deben notificar al Estado cuándo tienen previsto despedir a trabajadores.

La agencia estatal también precisa que: “Un ‘despido masivo’ conforme a WARN de Illinois es una reducción de plantilla en un único centro de trabajo que no es consecuencia de un ‘cierre de planta’ y que provoca pérdidas de empleo durante un periodo de 30 días (o, en algunos casos, durante un periodo de 90 días) de 25 o más empleados a tiempo completo".