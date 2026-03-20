Chicago frena el salario justo para trabajadores con propinas: qué pasa ahora con los US$12,62 por hora

El debate sobre el salario de los trabajadores con propinas en Chicago volvió a encenderse luego de que el Concejo Municipal votara para congelar un plan que buscaba equiparar sus ingresos con el resto de los empleados. La medida abre un nuevo capítulo de incertidumbre política y económica, en el que se enfrentan intereses de empresarios gastronómicos, trabajadores y la propia administración del alcalde Brandon Johnson.

Un voto ajustado que cambia el rumbo de los salarios con propinas en Chicago

Según informó NBC Chicago, el Concejo Municipal aprobó con 30 votos a favor y 18 en contra una ordenanza que frena el aumento progresivo del salario mínimo para trabajadores que reciben propinas.

La reciente decisión legislativa detiene la implementación de la política impulsada por la administración del alcalde Brandon Johnson, diseñada para eliminar el sistema de salarios reducidos en el sector servicios Freepik

Esta decisión detiene, al menos por ahora, la implementación de la llamada “One Fair Wage”, una política impulsada por el alcalde que buscaba eliminar el salario reducido para este sector.

La votación no solo reflejó una fuerte división interna, sino que además dejó abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento institucional.

Esto se debe a que el alcalde ya anticipó su intención de vetar la medida, lo que obligaría a reunir 34 votos para revertir esa decisión, un número que los impulsores del congelamiento no alcanzaron en la decisión inicial.

Qué implica el congelamiento del salario en Chicago

En la actualidad, el salario mínimo general en Chicago es de US$16,60 por hora, mientras que los trabajadores con propinas perciben un sueldo reducido de US$12,62 por hora, equivalente aproximadamente al 76% del total.

La normativa vigente en la ciudad obligaba a incrementar progresivamente ese monto hasta igualarlo completamente para el 1° de julio de 2028.

Tras calificar la votación como "vergonzosa", el alcalde Johnson anticipó que vetará la ordenanza, Canva

De acuerdo con NBC Chicago, el cambio más inmediato iba a producirse este mismo año, cuando el salario de este grupo debía subir al 84% del mínimo general a partir del 1° de julio.

Sin embargo, con la nueva decisión del Concejo, ese incremento quedaría suspendido y el pago se mantendría en los actuales US$12,62.

La reacción del alcalde Brandon Johnson: veto al congelamiento en camino

La respuesta del alcalde Brandon Johnson no tardó en llegar. El mandatario calificó la decisión del Concejo como “vergonzosa” y aseguró que vetará la ordenanza para defender a los trabajadores.

Johnson planteó que no permitirá que quienes dependen de estos ingresos enfrenten mayores dificultades para pagar alquiler, alimentos o cubrir las necesidades básicas de sus familias.

Además, remarcó que la medida podría afectar especialmente a mujeres y minorías que trabajan en el sector de servicios.

El alcalde también cuestionó los intereses detrás del proyecto, al sugerir que grandes actores de la industria influyeron en la discusión en detrimento de las comunidades locales.

En la estructura vigente, mientras el salario mínimo general de Chicago se sitúa en US$16,60 por hora, los trabajadores que reciben propinas perciben apenas US$12,62, lo que representa el 76% del total básico Freepik

Impacto en restaurantes y empleo en Chicago

Uno de los puntos del debate es el efecto real de los aumentos salariales en la industria gastronómica. Algunos empresarios sostuvieron que las subas los obligaron a reducir personal, aumentar precios o incluso cerrar sus puertas.

El propietario de Bronzeville Winery, Eric Williams, advirtió que nuevos incrementos podrían llevarlo a la quiebra.

En declaraciones citadas por CBS News, explicó que el aumento de costos reduce la cantidad de clientes y, en consecuencia, las propinas de los trabajadores.

Según su testimonio, la necesidad de ajustar el servicio termina por perjudicar a los propios trabajadores, que pierden ingresos por propinas que superan, según él, ampliamente el aumento salarial.