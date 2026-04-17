Buenas noticias para Chicago: el último informe sobre empleo revela un crecimiento sostenido

Un reciente informe de Illinois genera optimismo en Chicago por los índices de crecimiento de la cantidad de puestos de trabajo. Según los datos, la ciudad mantiene casi cinco años consecutivos de subidas interanuales. Sin embargo, el reporte reveló que también aumentó la cantidad de gente desocupada, en línea con la tendencia estatal.

Chicago suma 58 meses de crecimiento del empleo según el Departamento de Seguridad del Empleo de Illinois

La estadística se desprende de un informe del Departamento de Seguridad del Empleo de Illinois (IDES, por sus siglas en inglés).

Con datos que corresponden al inicio de 2026, se informó que el área metropolitana de Chicago alcanzó 58 meses consecutivos —casi cinco años— en donde la cantidad de empleos crece en la comparación interanual.

La cantidad de puestos de trabajo en Chicago creció y alcanzó 58 meses consecutivos de suba Freepik

Con respecto a los datos recientes, se destacó la creación de 14.100 trabajos no agrícolas, lo que representa un incremento del 0,4% en comparación con el año anterior. De esta manera, la ciudad reafirma una tendencia en la que crece la cantidad de puestos laborales y hay una mayor demanda de trabajadores.

En el reporte no se detallaron específicamente cuáles fueron los rubros que crecieron o la evolución de los distintos mercados laborales en la metrópolis. Sin embargo, de manera general, las áreas metropolitanas observaron crecimiento en:

Minería y Construcción : se observó en 11 áreas.

: se observó en 11 áreas. Educación privada y servicios de salud : en nueve áreas.

: en nueve áreas. Gobierno : en siete áreas.

: en siete áreas. Transporte, Almacenamiento y Servicios Públicos: en siete áreas.

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Chicago: sube la tasa de desempleo pese al aumento del empleo en 2026

A pesar de la noticia sobre el aumento sostenido en la cantidad de empleos, la ciudad de Illinois presentó un dato negativo con respecto al tema. En la misma línea de la tendencia que se observó en el Estado de la Pradera, la ciudad de Chicago registró un aumento del desempleo en el período analizado.

En concreto, las 12 áreas metropolitanas que fueron evaluadas por el Departamento de Seguridad del Empleo tuvieron una suba de este indicador. Como dato destacado en ese contexto, Chicago estuvo lejos de las que registraron mayores subas en el desempleo.

Las zonas más afectadas fueron Kankakee y Rockford, que tuvieron aumento de un punto cada una para dejar los índices en el 7,2% y el 6,7%, respectivamente.

Aunque los puestos de trabajo crecieron en Chicago, el desempleo subió Shutterstock

Al evaluar la situación a nivel local, los datos arrojan que la tasa de desempleo subió en 91 condados, se mantuvo igual en siete y solo bajó en cuatro jurisdicciones.

Illinois registra caída del empleo en la mayoría de sus áreas metropolitanas en 2026

El informe del Departamento de Seguridad del Empleo de Illinois recogió datos de lo que ocurrió a lo largo y ancho del Estado de la Pradera a comienzos de 2026. A pesar de que Chicago equilibró la suba en el desempleo con el crecimiento de los puestos de trabajo, no todo el resto del estado pudo mantener esa tendencia.

En concreto, siete de las 12 áreas metropolitanas presentaron una disminución en el total de empleos no agrícolas, mientras que las cinco restantes, donde se incluye Chicago, tuvieron un incremento.