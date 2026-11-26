Nieve en Chicago es poco probable este Día de Acción de Gracias, jueves 26 de noviembre: el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé lluvia y una máxima cercana a 45 °F (7 °C) en la ciudad. Un aviso de tormenta invernal rige en el oeste de Illinois y en el área de St. Louis, en Missouri, donde la nieve pesada puede acumularse.

Qué temperatura y cuánta lluvia se esperan en Chicago el jueves

Un sistema que avanza desde el sur dejará agua en el área metropolitana de Chicago y solo podría mezclar copos húmedos en los suburbios del oeste.

en los suburbios del oeste. Los datos corresponden a los pronósticos vigentes el 25 de noviembre y pueden cambiar. Otras regiones del país enfrentan lluvia en las costas y nieve en zonas interiores.

Una persona se abriga mientras camina por el parque Montrose cubierto de nieve durante un día frío en Chicago AP/Nam Y. Huh

Según el pronóstico de cinco días del NWS , este jueves 26 de noviembre habrá una máxima de 46 °F (8 °C) con 80% de probabilidad de lluvia. La temperatura bajaría a unos 34 °F (1 °C) por la noche.

, este jueves 26 de noviembre habrá una máxima de 46 °F (8 °C) con 80% de probabilidad de lluvia. La temperatura bajaría a unos 34 °F (1 °C) por la noche. El meteorólogo del NWS Lee Carlaw indicó que la nieve es improbable en la ciudad, aunque zonas bien al sur y al oeste podrían registrar acumulaciones.

Hacia el amanecer del jueves se esperan precipitaciones, con unos 35 °F (2 °C), y la nieve húmeda se ubica cerca de la Interestatal 39 y hacia el oeste, de acuerdo con Fox 32.

Por la tarde y la noche, el termómetro subiría entre 40 y 46 °F (4 y 8 °C) y cualquier precipitación remanente sería lluvia. Un pronóstico más reciente de Fox 32 calcula hasta dos pulgadas (5 centímetros) de agua hasta el viernes por la mañana.

Cuántas veces nevó en Chicago el Día de Acción de Gracias desde 1884

Los registros de la oficina del NWS en Chicago indican nevada medible en 12% de los Días de Acción de Gracias desde 1884 y de una pulgada (2,5 centímetros) o más en 5%. La mayor acumulación fue de tres pulgadas (7,6 centímetros) en 1980. La última nevada medible fue de 0,1 pulgada (0,3 centímetros) en 2007.

En lluvia, el récord para un Día de Acción de Gracias es 1,56 pulgadas (4 centímetros), de 1968, y apenas 1% de los años superó una pulgada. Los totales previstos esta semana abarcan desde la noche del miércoles hasta el viernes, por lo que no son comparables con esa marca diaria.

Según el pronóstico de cinco días del NWS, este jueves 26 de noviembre habrá una máxima de 46 °F (8 °C) con 80% de probabilidad de lluvia Erin Hooley - AP

Qué zonas de Illinois recibirán nieve y cómo afecta a quienes viajan

El aviso de tormenta invernal abarca el este de Missouri y el oeste de Illinois, incluido St. Louis, desde la tarde del miércoles hasta la noche del jueves, con entre cuatro y seis pulgadas (10 a 15 centímetros) de nieve, según CNN. Algunas comunidades podrían acercarse a un pie (30 centímetros), de acuerdo con The Weather Channel.

La lluvia terminaría temprano el viernes y el sábado sería seco, con máximas de entre 48 y 50 °F (9 y 10 °C). Para el domingo hay una posibilidad menor de lluvia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.