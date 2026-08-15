Adiós a Medicaid en Illinois: llegan avisos por carta a migrantes con el plazo fatal del 30 de septiembre

El Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois (HFS, por sus siglas en inglés) inició el envío de notificaciones a personas no ciudadanas cuyos beneficios de Medicaid podrían modificarse a partir del 1° de octubre. La medida responde a una reforma federal que cambiará las categorías migratorias que pueden acceder al programa financiado con fondos federales.

Quiénes conservarán la cobertura completa de Medicaid en Illinois desde octubre de 2026

La nueva normativa comenzará a aplicarse el 1° de octubre. Para determinados beneficiarios, esto significará el fin de la cobertura completa y el acceso únicamente a Medicaid de Emergencia, destinado a situaciones médicas que requieren atención inmediata.

A partir de octubre, ciertos grupos de inmigrantes podrían perder sus beneficios actuales y quedar limitados únicamente a la cobertura de emergencia Facebook Illinois Department of Healthcare and Family Services

A partir de octubre, la cobertura completa continuará para determinados grupos. Entre ellos estarán:

Ciudadanos naturalizados .

. Los residentes permanentes legales que hayan cumplido cinco años de permanencia o que estén exentos de ese requisito (por ejemplo, refugiados o asilados que ajustaron su estatus).

que hayan cumplido cinco años de permanencia o que estén exentos de ese requisito (por ejemplo, refugiados o asilados que ajustaron su estatus). También conservarán los beneficios ciertos inmigrantes cubanos y haitianos incluidos en la categoría correspondiente.

Las personas amparadas por los Pactos de Libre Asociación ( COFA , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). Los menores de 19 años que reciben cobertura mediante All Kids.

que reciben cobertura mediante All Kids. Las personas embarazadas incluidas en Moms & Babies también permanecerán dentro de la cobertura completa.

incluidas en Moms & Babies también permanecerán dentro de la cobertura completa. La misma protección alcanzará a quienes participan en programas financiados por Illinois, como los Beneficios de Salud para Inmigrantes Mayores (HBIS, por sus siglas en inglés).

Asimismo, seguirán contempladas determinadas personas incorporadas a programas específicos. Entre ellos, el Programa de Prestaciones Médicas para Solicitantes de Asilo y Víctimas de Tortura (AATV, por sus siglas en inglés), el programa destinado a víctimas de violencia doméstica y el programa médico para personas con enfermedades renales.

Sectores específicos como menores de 19 años, personas embarazadas y adultos inscritos en programas estatales como HBIS mantendrán su protección médica dgs.ca.gov

Refugiados, asilados y beneficiarios con parole: quiénes podrían perder Medicaid completo

De acuerdo con la notificación del HFS, la modificación alcanzará a distintos no ciudadanos que actualmente reciben Medicaid. Entre ellos pueden encontrarse refugiados, asilados, personas con permiso humanitario y sobrevivientes de trata de personas que no reúnan alguno de los nuevos criterios migratorios que permiten conservar la cobertura completa.

Quienes pierdan ese beneficio podrán recurrir a Medicaid de Emergencia. Sin embargo, esta alternativa está limitada a la atención relacionada con una urgencia médica y no contempla servicios habituales como controles médicos, medicamentos recetados o tratamientos continuos.

También existen otras opciones para quienes queden sin cobertura completa. Los Centros de Salud Certificados a Nivel Federal (FQHC, por sus siglas en inglés) y las clínicas gratuitas pueden brindar atención a personas sin seguro, independientemente de su situación migratoria o de su capacidad para afrontar el costo de los servicios.

Medicaid en Illinois: cómo actualizar el estatus migratorio antes del cambio del 1° de octubre

El HFS recomendó que los beneficiarios revisen cuanto antes la información registrada ante el estado. Si una persona obtuvo recientemente la residencia permanente, quedó embarazada o experimentó otro cambio que pueda modificar su elegibilidad, debe comunicarlo para que el estado pueda realizar una nueva evaluación.

La actualización puede efectuarse mediante el portal ABE Manage My Case, donde también es posible cargar documentación. Otra alternativa es comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de ABE al 1-800-843-6154 o al 1-800-843-6154 (TTY: 1-877-734-7429). Para consultas relacionadas con All Kids está disponible el 1-877-805-5312.

Las autoridades también permiten realizar el trámite en una oficina local del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés). El HFS prevé enviar un segundo aviso durante septiembre para informar nuevamente a los beneficiarios sobre los cambios que entrarán en vigor el mes siguiente.

La reforma federal no tendrá el mismo efecto sobre todos los adultos mayores. Las personas de 65 años o más que ya reciben beneficios mediante HBIS conservarán su cobertura porque se trata de un programa financiado por Illinois y no con los fondos federales alcanzados por la reforma.