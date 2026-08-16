Miles de migrantes perderán Medicaid el 1º de octubre en Illinois, pero algunos conservarán la cobertura

El Departamento de Servicios de Atención Médica y Familiar (HFS, por sus siglas en inglés) de Illinois anunció una serie de modificaciones estructurales en asistencia. Los cambios normativos afectarán la elegibilidad y los beneficios de Medicaid para migrantes no ciudadanos desde el 1° de octubre.

La pérdida de la cobertura de Medicaid en Illinois desde el primero de octubre

Las nuevas directrices federales establecen que a partir del 1° de octubre de 2026 un grupo de personas no ciudadanas perderá el acceso al programa Medicaid con financiamiento federal. La medida determina el cese automático de la cobertura de salud para aquellos extranjeros que no cumplan de manera estricta con los nuevos requisitos de elegibilidad.

Aquellos beneficiarios de Medicaid que tengan que realizar alguna acción específica serán notificados por la agencia estatal Magnific

Según el sitio oficial del HFS, la agencia gubernamental enviará notificaciones y avisos oficiales a los usuarios que requieran realizar alguna acción específica para conservar sus derechos de salud. A su vez, se comunicará con los beneficiarios de la asistencia médica estatal antes de que ocurra cualquier modificación que altere la vigencia de su cobertura.

Los estatus migratorios que conservarán el beneficio de salud

La normativa del Estado de la Pradera especificó que solo algunos grupos de no ciudadanos podrán mantener su beneficio de Medicaid. En ese marco, se estableció que los siguientes grupos no pierdan su cobertura:

Residentes permanentes legales con tarjeta de residencia que hayan cumplido con el periodo de espera obligatorio de cinco años.

con tarjeta de residencia que hayan cumplido con el periodo de espera obligatorio de cinco años. Refugiados, asilados y sobrevivientes de trata humana que obtuvieron la residencia permanente a través de esos estatus especiales.

humana que obtuvieron la residencia permanente a través de esos estatus especiales. Ciudadanos de los Estados Libres Asociados y los beneficiarios de origen cubano y haitiano.

y los beneficiarios de origen cubano y haitiano. Menores de 19 años

años Personas embarazadas que residan legalmente en el territorio estatal.

que residan legalmente en el territorio estatal. Personas que poseen inscripción activa en el programa de Beneficios de Salud para Inmigrantes Mayores.

para Inmigrantes Mayores. Individuos inscritos en la cobertura médica de sobrevivientes de violencia doméstica y en el programa para enfermedades renales.

y en el programa para enfermedades renales. Beneficiarios bajo el amparo del programa de cobertura médica de Illinois denominado AATV.

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

Asimismo, los no ciudadanos que no pertenezcan a estos grupos no podrán mantener su beneficio y perderán la cobertura.

Requisitos adicionales de trabajo y el nuevo ciclo de renovación semestral

A partir de 2027, la legislación federal impondrá nuevos requisitos de empleo para la categoría de adultos bajo la ley de cuidado de salud a bajo precio. Esta norma afectará a los adultos de entre 19 y 64 años de edad que no tengan hijos menores de 18 años en su hogar.

Para cumplir este mandato, los beneficiarios deben demostrar ingresos mensuales superiores a los 580 dólares o completar 80 horas de actividad laboral al mes. La ley estatal considerará válidas las actividades educativas de tiempo parcial, el trabajo voluntario, el autoempleo y la participación en programas de capacitación para el empleo.

La medida alcanzará a adultos de 19 a 64 años cubiertos por la expansión de Medicaid dgs.ca.gov

El gobierno de Illinois reducirá el periodo de renovación de la cobertura de 12 a seis meses para estos usuarios específicos. Las personas embarazadas, los exjóvenes de crianza temporal menores de 26 años y los veteranos con discapacidad total quedarán exentos de cumplir estas condiciones laborales.

Las personas que pierdan sus beneficios por incumplimiento de estas normas tendrán la opción de buscar alternativas de seguro a través de la plataforma estatal Get Covered Illinois. No obstante, estos ciudadanos ya no calificarán para recibir los subsidios de primas adelantadas que reducen los costos mensuales de los seguros privados.