Chicago: así es el proyecto del tren de O’Hare al centro en 15 minutos y con tarifa menor a un viaje de Uber o Lyft

En Chicago, un grupo de empresarios y líderes cívicos presentó un proyecto de tren denominado O’Hare Flyer que busca conectar el centro de la ciudad con el Aeropuerto O’Hare en 15 minutos. La tarifa sería inferior a la de Uber, Lyft u otro servicio de transporte mediante aplicaciones. Además, las obras preliminares podrían comenzar el próximo año, con un tiempo estimado de finalización de cinco años.

O’Hare Flyer: cómo es el tren que promete unir el aeropuerto y el centro de Chicago en 15 minutos

A través de un comunicado de prensa, el grupo de empresarios y representantes cívicos dio a conocer el proyecto, que busca resolver una demanda de larga data de la ciudad: establecer una conexión ferroviaria entre el Loop y el aeropuerto O’Hare. Denominado O’Hare Flyer, el transporte conectaría directamente el centro de la ciudad (cerca de la antigua oficina de correos) con la Terminal 2 del aeropuerto en apenas 15 minutos.

De acuerdo con los promotores, el proyecto conectaría directamente el centro de Chicago con la Terminal 2 del Aeropuerto O'Hare en apenas 15 minutos O'Hare Flyer

A diferencia de proyectos anteriores que no prosperaron —como la propuesta de Elon Musk de 2018—, los promotores sostienen que una de las claves del O’Hare Flyer es el uso de terrenos ferroviarios de carga recientemente liberados en un patio de Union Pacific en el Near West Side.

Para evitar la construcción de un corredor ferroviario completamente nuevo, el tren correría sobre una vía expresa dedicada que combina tres derechos de paso de carga existentes pero subutilizados.

La iniciativa, que prevé financiarse principalmente con capital privado, tendría un costo estimado de 2250 millones de dólares. Si bien no se confirmaron las tarifas, según informó Chicago Sun Times, serían menores a lo que cuesta Uber, Lyft u otro servicio de transporte compartido, que normalmente tienen un valor superior a los US$50 por viaje.

“O’Hare Flyer conectará nuestro centro de clase mundial con nuestro aeropuerto de clase mundial en quince minutos”, expresó el fundador y director ejecutivo de O’Hare Flyer, Dave Lundy. “Este es el primer tren expreso de su tipo en los EE.UU. y le dará a Chicago una experiencia segura, confiable y de clase mundial en un tren eléctrico rápido y silencioso que funciona con baterías”, remarcó.

Por su parte, el fundador y director de ingeniería del O’Hare Flyer, Mark Walbrun, resaltó la importancia de la propuesta para la ciudad. “Este es un primer paso importante para Chicago y para el país norteamericano. El O’Hare Flyer se basará en la herencia de Chicago como capital ferroviaria y centro de innovación de Estados Unidos”, sostuvo.

Los trenes del proyecto O'Hare Flyer saldrían cada 15 minutos y funcionarían de manera eléctrica, lo que busca garantizar viajes silenciosos para los pasajeros O'Hare Flyer

Cómo funcionaría el servicio del tren de O’Hare al centro en 15 minutos

El servicio utilizaría trenes de batería eléctrica (similares a los ordenados recientemente por Metra) con una velocidad promedio de 80 mph (130 kilómetros por hora) y capacidad de alcanzar hasta 120 mph (193 km/h). Esto garantizaría un viaje silencioso y completamente libre de emisiones contaminantes.

Los trenes pueden recorrer 60 millas (96 kilómetros) con una sola carga, por lo que superan con creces las 20 millas (32 km) que supone trayecto. Asimismo, el servicio operaría con salidas programadas cada 15 minutos, en un horario diario de 4 a 22 hs.

En cuanto al trayecto, los trenes saldrían de una estación justo al oeste de la Old Post Office, por lo que utilizarían vías abandonadas bajo la calle Canal. Luego, se dirigirían al sur y girarían al oeste cerca de Roosevelt Road (a través de las líneas de CSX y UP) antes de enfilar hacia el norte sobre vías de Canadian National (CN), que se expandirían con una vía dedicada adicional.

El proyecto del tren de O’Hare que conectaría el centro de Chicago con el aeropuerto en 15 minutos

Qué falta para aprobar el O’Hare Flyer y cuándo podría comenzar la construcción en Chicago

La empresa cuenta con un acuerdo tentativo con la compañía de carga CSX y un “camino hacia el sí” con CN y UP. Actualmente, el grupo promotor se encuentra en una fase activa de reuniones con funcionarios públicos, así como con agrupaciones financieras, comerciales, comunitarias y gubernamentales de toda la región.

El objetivo del equipo es inaugurar el servicio dentro de los próximos cinco años. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, fue informado sobre el proyecto y se mostró favorable a continuar las conversaciones.

En un comunicado, citado por Chicago Sun Times, Johnson indicó que la propuesta “es solo la prueba más reciente de la creciente confianza que los inversores privados” tienen en la ciudad. En esa línea, agregó que su administración “espera con interés nuevas conversaciones con aquellos que buscan realizar inversiones transformadoras en Chicago”.