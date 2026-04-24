Chicago renueva sus estaciones de tren y autobús en 2026 con US$6,5 millones

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, puso en marcha el proyecto Refresh & Renew, que apunta a mejorar el sistema de transporte de la ciudad con refacciones en estaciones de tren y puntos de giro para autobuses. La administración destinará una inversión de US$ 6,5 millones durante este 2026.

El proyecto Refresh & Renew de Johnson en Chicago

Con la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés), Johnson buscará renovar 28 estaciones de tren de las líneas L y 14 puntos de giro para los autobuses. Según reveló CBS News, los equipos de trabajo desarrollarán las actividades de reparación y limpieza desde este mes hasta noviembre.

Brandon Johnson y la CTA buscan renovar 28 estaciones de tren y 14 puntos de giro para los autobuses / X @ChicagosMayor X/@ChicagosMayor

El proyecto tiene como objetivo mejorar los espacios de tránsito para los usuarios a través de intervenciones en la infraestructura, como la aplicación de pintura, actualización de los sistemas de iluminación y señalización en las estaciones.

Como parte de las novedades, la CTA instalará bancos adaptados para niños en diez paradas de tren y jardinería en nueve ubicaciones de la red. El plan también abarcará reparaciones en los sistemas de tuberías y servicios, mantenimiento de las escaleras mecánicas y eliminación de equipos antiguos.

Las expectativas del alcalde de Chicago con el proyecto

El lanzamiento se llevó a cabo en la estación de la calle 51 en el sector de Washington Park. El alcalde Johnson llegó tras realizar un trayecto en un autobús y mostró su entusiasmo por el comienzo de las obras de Refresh & Renew.

En la ceremonia, el funcionario declaró: “Un sistema CTA sólido es fundamental para que podamos impulsar un crecimiento económico inclusivo en todas nuestras comunidades”. Por su parte, la senadora estatal Mattie Hunter también celebró el proyecto: “Al lograr que nuestras estaciones de transporte público sean seguras, limpias y funcionales, les envías un mensaje a todos los residentes”.

La unión entre la CTA y Greencorps Chicago

Este plan tiene la colaboración con Greencorps Chicago para las tareas de embellecimiento de los entornos, un programa de capacitación laboral que tiene una duración de nueve meses y ofrece formación en áreas como el cuidado de los árboles, la restauración del suelo y la jardinería.

El programa Greencorps Chicago participará de forma directa en el proyecto / Unsplash Unsplash

La iniciativa sirve principalmente a personas de comunidades latinas, así como a ciudadanos con antecedentes penales. Henry Johnson, director de este programa, destacó: “Los trabajadores no solo están de paso por estas estaciones, sino que van a dejar su huella en ellas a partir de hoy”.

El cambio con el que se permitirá la renovación

Antes de este anuncio, la administración federal mantuvo una retención sobre 2000 millones de dólares destinados a la extensión de la Línea Roja de la CTA, hasta que un juez federal dictó la liberación del dinero para el inicio de las obras.

Tras esta última decisión, el gobierno federal hizo advertencias sobre el retiro del financiamiento si la agencia de tránsito no lograba el refuerzo de la vigilancia en los trenes y estaciones.