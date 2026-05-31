El tren que une Dallas con Chicago en 21 horas: qué ofrece el Texas Eagle de Amtrak
El trayecto de la empresa ofrece vistas panorámicas y espacios sociales compartidos; los pasajeros pueden elegir entre un asiento en clase económica o con cama
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Para viajar desde Dallas hacia Chicago, una de las opciones disponibles es el Texas Eagle de Amtrak, la empresa pública de ferrocarriles de Estados Unidos. El recorrido dura unas 21 horas, ofrece vistas panorámicas y permite elegir entre asientos en clase económica o compartimentos con cama. La ruta completa conecta Chicago con San Antonio en 32 horas y continúa hacia Los Ángeles en ciertos servicios.
El recorrido de 21 horas a bordo de Amtrak para viajar en el Texas Eagle hacia Chicago
El Texas Eagle corre diariamente entre San Antonio y Chicago, pero el trayecto completo dura más de 32 horas. El viaje de aproximadamente 21 horas corresponde al tramo Dallas-Chicago, según Axios.
Los pasajeros también pueden abordar el Texas Eagle en otras ciudades de Texas y del trayecto, como San Antonio o Austin. Este recorrido puede representar una alternativa más económica que algunos vuelos, según la fecha y la clase elegida.
Para su viaje, los pasajeros pueden elegir entre un asiento en clase turista o un compartimento con literas. Este incluye un pequeño camarote o una habitación privada.
En general, el tren suele salir de Dallas Union Station, en el centro de la ciudad, por la tarde. Luego, realiza una breve parada nocturna en Little Rock, en Arkansas, y una escala de más de una hora en St. Louis, Missouri, por la mañana.
Según describió Axios, una de las principales ventajas corresponde a que no hay que hacer largas filas de seguridad ni acudir a aeropuertos abarrotados.
Las vistas panorámicas que ofrece el Texas Eagle de Amtrak hacia Chicago
Al margen de que los pasajeros pueden evitar toparse con demoras y el ajetreado ritmo de los aeropuertos, las vistas panorámicas son uno de los aspectos más destacados del trayecto.
El Sightseer Lounge, la plataforma de vistas panorámicas, permite disfrutar el recorrido y observar las rutas desde cerca. El sector cuenta con ventanas que llegan desde la base hasta el techo, lo que proporciona mucha luz natural y una sensación de amplitud.
Además del Texas Eagle, según el sitio web Amtrak Guide, esta plataforma se encuentra en las siguientes rutas:
- California Zephyr
- City of New Orleans
- Coast Starlight
- Empire Builder
- Southwest Chief
- Sunset Limited
En estos espacios se reúnen grupos de viajeros para jugar a las cartas y conversar. Por su parte, los que prefieren disfrutar el traslado en solitario suelen trabajar en sus ordenadores o leer un libro.
Por último, el medio indicó que para los pasajeros más altos la cama puede ser un problema, aunque en general es cómoda. Además, el tren cuenta con un horario de silencio que debe respetarse por norma general, y va de las 22 hs a las 7 hs.
Aumento de pasajeros en el Texas Eagle de Amtrak
Con la suba del combustible, que provocó un incremento del precio de los boletos de avión y la gasolina para los automóviles, el Texas Eagle de Amtrak también tuvo un impacto.
En este caso, se reflejó en un aumento de pasajeros de aproximadamente un 14% el último año fiscal en relación al año fiscal 2024 que eligieron los trenes.
“Todavía es demasiado pronto para determinar el alcance del impacto, pero sabemos que Amtrak sigue siendo una opción de movilidad importante para viajeros, empresas y comunidades”, declaró al respecto Marc Magliari, portavoz de Amtrak.
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