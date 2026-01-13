La nueva estrategia del ICE en Illinois en 2026: agentes de civil en Chicago

Nuevos reportes han dado a conocer la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago. Aunque no se trata de la primera vez que están en la ciudad, señalan que en 2026 tienen una nueva estrategia, al salir a las calles vestidos de civil.

La nueva estrategia del ICE en Chicago

De acuerdo con Univision, llegaron entre 200 y 300 agentes más a la ciudad de Chicago, en Illinois, y los líderes de organizaciones proinmigrantes han detectado a varios de los oficiales sin sus tradicionales ropas de estilo militar y chalecos antibalas.

En enero de 2026, se reporta la llegada de entre 200 y 300 agentes del ICE a Chicago Erin Hooley - AP

Alexander Garduño, un joven miembro de un equipo de respuesta rápida que patrulla las calles del suroeste de la ciudad, explicó al medio citado que ahora los agentes de ICE ya no visten como antes y se pueden ver como civiles.

“Encontré algunos agentes también con ropa civil. En la mañana se veía que eran para ir a trabajar a construcción y todo”, explicó.

De acuerdo con Univision, otros líderes comunitarios y de organizaciones de ayuda a inmigrantes confirmaron la información, y expresaron que esto es cierto, que se trata de una nueva estrategia por parte de los oficiales de la agencia federal.

La estrategia del ICE que genera preocupación

Aunque se trata de una estrategia nueva en la ciudad de Illinois, durante el 2025 se tuvieron reportes de la misma táctica en otras entidades de Estados Unidos, lo que generó preocupación entre la comunidad migrante.

Fox 5 News informó en junio de 2025 acerca de casos que involucraban a oficiales de la agencia federal de inmigración vestidos de civil que realizaron arrestos, “sin uniformes visibles ni insignias aparentes”, lo que principalmente hizo que surgiera la duda sobre si es algo legal.

El medio indica que la ley federal no exige el uso de uniformes, pero agencias como el ICE suelen requerir que sus agentes porten y exhiban una identificación.

“Según la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021 los agentes federales que responden a disturbios civiles deben exhibir visiblemente su identificación y su afiliación a la agencia; sin embargo, los agentes encubiertos y vestidos de civil están exentos”, señalan.

Generalmente, a los agentes del ICE se les ve vestidos con ropa de tipo militar y chalecos antibalas Xu Jing - XinHua

De acuerdo con el medio, esta estrategia genera confusión y miedo en el público, que puede llegar a pensar que se trata de secuestros. Además, esta práctica dificulta la rendición de cuentas y la verificación de la autoridad de los agentes, lo que afecta la transparencia.

Asimismo, precisa que aumenta el riesgo de suplantación de identidad, lo que podría derivar en detenciones ilegales, violaciones de derechos civiles y amenazas a la seguridad pública.

Illinois y Chicago demandan al DHS por acciones del ICE

Este 12 de enero, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y funcionarios de la administración Trump por las tácticas ilegales y peligrosas empleadas por agentes de inmigración. A la demanda se unió la ciudad de Chicago.

En un comunicado indican que la administración de Brandon Johnson actúa “con rapidez para exigir responsabilidades al gobierno federal por su imprudente extralimitación, que ha puesto en riesgo a familias, socavado las iniciativas de seguridad pública y sembrado el caos y el miedo en comunidades de toda la ciudad”.

El proyecto busca aprobar la legislación para ofrecer a los propietarios de viviendas de toda la ciudad una opción de ADU Facebook Chicago Mayor's Office

El alcalde expresó: “La administración Trump ha violado la ley repetidamente y ha socavado la confianza pública”. Agregó que estas acciones no solo fueron ilegales, sino crueles, y causaron miedo y daño innecesarios a la comunidad de Chicago.

“Nadie está por encima de la ley. Esta demanda busca garantizar la rendición de cuentas por las acciones ilegales de la administración Trump y justicia para los habitantes de Chicago que han sido perjudicados”, indicó.

Presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois, División Este, la demanda cuestiona las políticas bajo las cuales los agentes federales de inmigración: