Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 42 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Noroeste

: 15 a 20 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.