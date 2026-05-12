J.B. Pritzker habló del caso del joven de Chicago que murió luego de reencontrarse con sus padres detenidos por ICE

Kevin González, un joven nacido en Chicago con cáncer de colon en etapa 4, falleció el domingo 10 de mayo en Durango, México. Su muerte ocurrió tras reencontrarse con sus padres, quienes habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Arizona al intentar cruzar la frontera para despedirse. El caso generó tal repercusión que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, se pronunció oficialmente.

El mensaje de J.B. Pritzker tras la muerte de Kevin González

“La historia de Kevin González resonó con muchos en Illinois, incluyéndome. Afortunadamente, pudo reunirse con su familia un último día antes de morir de la etapa 4 del cáncer de colon. Que su memoria sea una bendición”, expresó el mandatario en su cuenta oficial en Facebook.

JB Pritzker se pronunció sobre la muerte del joven nacido en Chicago, quien se despidió de sus padres en México, tras haber sido detenidos por el ICE Facebook Gov JB Pritzker

Según informó ABC7, la situación médica de González se agravó durante las vacaciones de fines del año 2025 mientras visitaba a su hermano en Chicago.

Tras recibir un diagnóstico de cáncer terminal, la madre del joven relató que ella y su esposo solicitaron visas de emergencia para ingresar legalmente a Estados Unidos. Sin embargo, las solicitudes fueron denegadas debido a que ambos contaban con antecedentes de deportaciones previas.

Ante la urgencia del diagnóstico, los padres, que residen habitualmente en México, intentaron cruzar la frontera de manera irregular. Durante el intento, fueron interceptados por agentes de ICE y trasladados a un centro de custodia federal en Arizona.

La orden judicial que permitió el reencuentro familiar

Ante la inminencia de su fallecimiento y el deseo de ver a sus padres, Kevin González tomó la decisión de abandonar el Centro Médico de la Universidad de Chicago la semana pasada.

El joven voló hacia la casa de su abuela en Durango, con la esperanza de que sus padres fueran liberados y deportados a tiempo para una despedida.

El jueves 7 de mayo, un juez en Arizona ordenó la liberación de los padres. El viernes, la pareja fue escoltada por el ICE hasta la frontera, donde recibieron asistencia del consulado mexicano para abordar un autobús y, posteriormente, un vuelo de emergencia hacia su hogar.

Jovany Ramírez, hermano de Kevin, confirmó a la estación WLS-TV que el reencuentro finalmente se produjo el sábado 9 de mayo, un día antes de que el joven falleciera.

Asistencia consular en Chicago y seguimiento del caso

El 7 de mayo, el Consulado de México en Chicago informó que, al haberse producido la detención en la jurisdicción de Tucson, Arizona, el seguimiento del caso fue coordinado entre su Departamento de Protección Consular y la oficina en territorio arizonense.

Desde la sede diplomática señalaron a ABC 7 Chicago que el personal ya se encontraba en contacto con el abogado que representa a los padres de Kevin para agilizar las gestiones de apoyo. Asimismo, un portavoz consular confirmó que el objetivo de la intervención fue brindarles asistencia durante todo el proceso de repatriación para concretar el reencuentro familiar.

La familia González había comenzado una campaña pública para conseguir la liberación de los padres, en la que argumentó motivos humanitarios por el estado terminal del joven nacido en territorio estadounidense.