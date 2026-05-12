Cuándo terminan las clases en Illinois: el inicio de las vacaciones de verano 2026

En Estados Unidos no existe un calendario educativo general, sino que cada distrito posee la facultad de determinar cuáles serán las fechas de inicio, de cierre y de vacaciones en su jurisdicción. Para el ciclo de 2025-2026, las autoridades de Illinois determinaron cuándo se pondrá fin a las actividades para dar paso al receso de verano.

Calendario escolar 2026 en Illinois: cuándo terminan las clases según cada distrito

De acuerdo con los datos compartidos por el Departamento de Educación de Illinois, el curso del período 2025-2026, que inició en agosto del año pasado, finalizará entre el 20 de mayo y el 5 de junio, debido a las variaciones entre las distintas instituciones del estado.

La normativa en la mayoría de las regiones de EE.UU. establece que un curso debe contar con una duración de 180 días de instrucción. En el caso de Illinois, el calendario contempla el cumplimiento de esta cifra para garantizar el aprendizaje de los alumnos antes del receso de verano.

Asimismo, el sistema distingue entre las escuelas con fondos de la administración, las instituciones con fondos de particulares y aquellas de tipo “chárter”, las cuales poseen autonomía operativa, pero reciben financiamiento de autoridades educativas estatales o locales.

Chicago Public Schools confirmó el último día de clases para el ciclo 2025-2026

Las escuelas públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) cuentan con un cronograma con detalles específicos para los residentes de la ciudad. Para los niveles desde el jardín de infantes hasta el grado 12, las clases finalizarán el jueves 4 de junio de 2026. Por su parte, los niños en el nivel de preescolar terminan sus actividades un día antes, el miércoles 3 de junio.

El proceso de cierre del año incluye la entrega de la información sobre el progreso de los estudiantes. Las boletas con las calificaciones del cuarto cuatrimestre se envían a los hogares el 4 de junio inclusive.

El fin de clases en Illinois se dará entre el 20 de mayo y el 5 de junio Unsplash

En cuanto a los eventos de egreso, la administración de Chicago determinó que las ceremonias de graduación en las escuelas secundarias no pueden realizarse antes del 21 de mayo. Para el nivel primario, la fecha límite para estos actos se fijó para el 29 del mismo mes.

Qué distritos de Illinois terminan antes las clases en mayo y junio de 2026

La autonomía de los distritos genera diferencias en el día de inicio de las vacaciones entre las localidades de Illinois, según detalló Univisión.

Elgin ( Distrito U-46 ): el curso terminará el miércoles 20 de mayo.

): el curso terminará el miércoles 20 de mayo. Cicero ( Distrito 99 ) y Waukegan ( Distrito 60 ): el cierre de las aulas sucederá el jueves 21 de mayo.

) y Waukegan ( ): el cierre de las aulas sucederá el jueves 21 de mayo. West Aurora ( Distrito 129 ), Morton East High School y Mannheim ( Distrito 83 ): las clases finalizarán el viernes 22 de mayo.

), Morton East High School y Mannheim ( ): las clases finalizarán el viernes 22 de mayo. Indian Prairie ( Distrito 204 ): el fin de cursada se producirá el jueves 28 de mayo.

): el fin de cursada se producirá el jueves 28 de mayo. East Aurora ( Distrito 131 ) y Joliet Township: el último día será el viernes 29 de mayo.

) y Joliet Township: el último día será el viernes 29 de mayo. Joliet ( Distrito 86 ): las clases finalizarán el martes 2 de junio de 2026.

): las clases finalizarán el martes 2 de junio de 2026. Maywood-Melrose Park-Broadview (Distrito 89): el ciclo concluirá el viernes 5 de junio.

En Illinois, la fecha de fin de curso varía según el distrito escolar Pixabay

Cuándo será el último feriado escolar antes de las vacaciones de verano en Illinois

Antes de las vacaciones de verano, los estudiantes de Illinois disfrutarán de una última jornada libre por un feriado nacional de EE.UU. Se trata del Memorial Day, que se celebrará el lunes 25 de mayo.