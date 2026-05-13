“Los granjeros son golpeados desde todos lados por Trump”: el reclamo de Pritzker por el precio de la gasolina
El gobernador apuntó contra las petroleras tras la suba del precio del combustible y reclamó medidas para aliviar costos rurales en EE.UU.
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El aumento en los precios de la gasolina volvió a colocar el debate energético en el centro de la discusión política en Illinois. El gobernador JB Pritzker criticó las exenciones fiscales relacionadas con grandes compañías petroleras y aseguró que las decisiones económicas deben priorizar a los agricultores del estado.
JB Pritzker criticó beneficios fiscales a petroleras tras la suba de gasolina en Illinois
El posicionamiento apareció en un mensaje publicado por el mandatario en su cuenta oficial de X. Vinculó el impacto de los combustibles con las políticas de apoyo federal y estatal hacia el sector agrícola: “Los granjeros de Illinois están siendo golpeados desde todos lados por Donald Trump”.
En su publicación, Pritzker sostuvo que las familias y productores rurales enfrentan mayores costos por el alza en la gasolina y otros energéticos, mientras algunas compañías mantienen ventajas fiscales.
Afirmó además que Illinois necesita políticas enfocadas en proteger a quienes dependen del campo para sostener la economía estatal. El mensaje también relacionó el precio del combustible con el costo de producción agrícola y el transporte de mercancías.
El mandatario señaló que los agricultores afrontan gastos constantes en diésel, fertilizantes y logística, factores que suelen aumentar cuando aumentan la gasolina y el diésel. Según el contenido del mensaje, las exenciones fiscales dirigidas a grandes empresas energéticas generan un desequilibrio frente a sectores productivos que dependen directamente del consumo diario de gasolina y maquinaria agrícola.
Cómo impacta el aumento de la gasolina en agricultores y productores rurales de Illinois
Pritzker puso énfasis en el impacto que tiene el precio del combustible dentro del sector agrícola de Illinois. Los productores utilizan gasolina y diésel para operar tractores, sistemas de riego, transporte de cosechas y distribución comercial. Un incremento sostenido en los combustibles eleva automáticamente los costos de producción en zonas rurales.
El mandatario afirmó que la defensa de los agricultores debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones económicas del estado. El motivo es que Illinois figura entre los principales estados agrícolas de EE.UU., como uno de los principales productores de maíz y soja. Así, cualquier variación en gasolina y diésel repercute en los costos de exportación, almacenamiento y distribución.
Por qué Illinois tiene uno de los precios de gasolina más altos de Estados Unidos
Illinois continúa entre los estados con la gasolina más cara en Estados Unidos debido a una combinación de factores:
- Impuestos estatales.
- Ajustes anuales ligados a inflación.
- Cambio estacional hacia mezclas de verano más costosas.
Un reporte de Axios Chicago indicó que el promedio estatal ronda los 5 dólares por galón y figura entre los más altos del país norteamericano.
El sistema fiscal de Illinois aplica incrementos automáticos al impuesto sobre combustibles cada 1 de julio desde la aprobación del programa “Rebuild Illinois” en 2019. Antes de esa reforma, el impuesto estatal a la gasolina permaneció durante décadas en 19 centavos por galón. Actualmente, la tasa estatal alcanza 48,3 centavos y subirá a 49,6 centavos en julio de 2026 por el ajuste relacionado con inflación.
Documentos oficiales del Departamento de Ingresos de Illinois muestran que el impuesto para gasolina aumentará 2,68% este año. En el caso del diésel, la tarifa estatal llegará a 57,1 centavos por galón.
Además del impuesto base, Illinois suma cargos complementarios relacionados con uso de combustible y ventas, lo que incrementa el precio final para automovilistas y productores agrícolas.
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