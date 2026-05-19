Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvias y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvias y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Oestenoroeste

: 10 a 15 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 49%

: 49% Pronóstico: lluvias y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 71%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias, luego leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.