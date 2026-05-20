Aprobada en Illinois: la ley que prohíbe los cargos ocultos en alquileres y limita a los propietarios desde julio

Illinois podría poner en marcha desde el 1° de julio de 2026 una reforma sobre alquileres residenciales si el gobernador JB Pritzker firma el proyecto HB 3564. La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Equidad en las Tarifas de Alquiler, modificaría la forma en que propietarios y administradores deben informar los costos obligatorios a los inquilinos.

Qué cargos quedarían prohibidos con el proyecto de alquileres en Illinois

El texto legislativo establece que cualquier pago obligatorio vinculado al alquiler deberá figurar de manera visible en la primera página del contrato. Además, esos importes tendrán que ser informados previamente en los avisos de publicación de la propiedad o mediante enlaces accesibles al momento de promocionar la vivienda.

El Proyecto de Ley 3564 ha sido aprobado por la Cámara de Illinois y ahora espera la firma del gobernador para convertirse en ley estatal Instagram Pritzker

Según el proyecto, si un cargo no aparece en la portada del acuerdo de arrendamiento, el inquilino no estará obligado legalmente a abonarlo. La legislación también exigirá aclarar si los servicios públicos, como agua, electricidad o gas, están incluidos dentro del precio mensual de la renta.

Asimismo, la ley incorporaría restricciones sobre distintos cobros adicionales que eran aplicados en contratos residenciales. Quedarían prohibidos los pagos por:

Renovación o modificación del contrato de arrendamiento.

Cargos vinculados con mantenimiento habitual de la propiedad.

Solicitudes de reparación fuera del horario laboral.

Consultas realizadas al administrador o propietario relacionadas con el contrato o con servicios de la vivienda.

La normativa además impediría cobrar por líneas telefónicas de mantenimiento.

Inspecciones presenciales de ingreso o salida del inmueble.

Tratamientos de control de plagas cuando el inquilino no haya generado la infestación.

Límites para solicitudes de alquiler y depósitos de seguridad

La HB 3564 fijaría un límite de US$50 para los cargos de solicitud de alquiler y verificaciones de antecedentes. Solo podrían superar esa cifra cuando el costo real del servicio externo sea mayor y el propietario entregue comprobantes del gasto dentro de un plazo de 14 días.

La ley también prohibiría aplicar de manera simultánea un depósito de seguridad y cargos adicionales por mudanza. El objetivo es evitar duplicaciones en los pagos exigidos al momento de ingresar a la vivienda.

Esta legislación exige que todos los cargos obligatorios aparezcan claramente en la primera página del contrato de arrendamiento Magnific

Qué sanciones enfrentarían los propietarios que incumplan la norma

La legislación incorporará mecanismos judiciales para los inquilinos afectados por incumplimientos. Quienes consideren que hubo violaciones a la ley podrán iniciar acciones civiles ante los tribunales.

En esos casos, la Justicia podrá ordenar compensaciones económicas, medidas cautelares y el pago de honorarios legales y costos judiciales por parte del propietario demandado.

El texto establece que ciertas cláusulas que limiten los derechos otorgados por este proyecto serán consideradas inválidas. Además, durante el primer año del contrato no se podrá iniciar un desalojo basado en el impago de cargos relacionados con verificaciones de antecedentes.

Cuándo entraría en vigor la nueva ley de Illinois

La iniciativa fue presentada en febrero de 2025 por la representante estatal Nabeela Syed en la Cámara de Representantes de Illinois. Posteriormente recibió apoyo de otros legisladores en ambas cámaras.

El proyecto avanzó primero por el Comité de Vivienda y fue aprobado por la Cámara en abril de 2025. Luego pasó al Senado, donde recibió modificaciones antes de ser aprobado en octubre de ese mismo año.

Tras las enmiendas incorporadas por la cámara alta, la Cámara aceptó los cambios el 8 de abril de 2026 y el texto fue enviado al gobernador JB Pritzker el 7 de mayo. Si recibe su firma, la normativa entrará en vigor el 1° de julio de 2026.