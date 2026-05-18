Dónde entregan comida gratis en Illinois en la semana del 18 al 22 de mayo de 2026
Algunas entidades solicitarán inscripción previa, pedidos en línea o turnos telefónicos para acceder a los productos
- 3 minutos de lectura'
Distintas despensas comunitarias, comedores y centros de distribución continuarán esta semana con la entrega de comida gratuita en ciudades de Illinois como Chicago, Aurora, Joliet, Rockford, Elgin y Springfield. Permanecerán activos del 18 al 22 de mayo con horarios matutinos, vespertinos y servicios diarios.
Dónde conseguir comida gratis en Illinois del 18 al 22 de mayo: despensas, horarios y direcciones
El relevamiento se basa en información publicada por Greater Chicago Food Depository y Northern Illinois Food Bank, dos de las principales redes de asistencia que operan en Illinois.
La primera, trabaja principalmente en Chicago y el condado de Cook, y sostiene una red de alrededor de 800 despensas, refugios, comedores y programas comunitarios vinculados con la provisión de recursos nutricionales.
Por su parte, Northern Illinois Food Bank, integrante de Feeding America, concentra su cobertura en 13 condados del norte de Illinois y distribuye cerca de 250 mil comidas por día. La entidad cuenta con espacios en Geneva, Lake Forest, Rockford y Joliet, y trabaja junto a más de 900 agrupaciones asociadas, entre ellas cocinas solidarias y programas alimentarios para adultos mayores y jóvenes.
¿Qué organizaciones entregarán comida gratis el lunes 18 de mayo?
El lunes funcionarán más de 20 sedes y despensas alimentarias. Varias abrirán desde la mañana y algunas extenderán la recepción hasta la tarde o la noche.
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Dirección
St. Basil/Visitation
Chicago
8 hs a 11 hs
843 W Garfield Blvd
St. Gall
Chicago
16 hs a 18 hs
5511 S Sawyer Ave
Calumet City Resources Inc.
Calumet City
9.30 hs a 11.30 hs
768 Lincoln Ave
St. Christopher
Midlothian
10 hs a 12 hs
14641 Keeler Ave
St. Fabian
Bridgeview
10 hs a 11 hs
8300 Thomas Ave
Loaves & Fishes Hub
Aurora
17 hs a 19 hs
580 Exchange Court
Holy Angels Pantry
Aurora
9.15 hs a 11.30 hs
204 S. Russell Ave
Aurora Area Interfaith Pantry
Aurora
10 hs a 14 hs
1110 Jericho Road
Bartonville Christian Church
Bartonville
13 hs a 15 hs
4900 Pfeiffer Road
Faith UMC Emergency Pantry
Champaign
12 hs a 14 hs
1719 S Prospect Avenue
Centro De Informacion
Elgin
9 hs a 17 hs
1885 Lin Lor Lane, Suite 200
All Peoples Interfaith Pantry
Elgin
9.30 hs a 11.30 hs
256 E. Chicago Street
Shepherd’s Heart Food Pantry
Geneva
17 hs a 19 hs
2300 South Street
Glen House Food Pantry
Glen Ellyn
9 hs a 16 hs
55 N. Park Blvd.
Warren Township
Gurnee
8 hs a 15.30 hs
17801 W. Washington Street
Lisle Township Pantry
Lisle
12 hs a 16 hs
4711 Indiana Avenue
Sophia’s Kitchen
Peoria
9 hs a 15 hs
105 N Richard Pryor Pl
Kumler Outreach Ministries
Springfield
9 hs a 12 hs
303 North Grand Ave. East
Salvation Army St. Charles
St. Charles
10 hs a 14 hs
1710 S. 7th Avenue
COOL Food Pantry
Waukegan
10 hs a 14 hs
800 W. Glen Flora Avenue
Neighborhood FP
West Chicago
11 hs a 18 hs
123 Fremont St
Distribución de alimentos y comidas calientes el martes 19
El martes continuarán los esquemas de asistencia con centros de entrega de productos frescos. Algunas asociaciones como Warren Township en Gurnee tendrán atención desde las 8 hs (hora local).
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Dirección
St. Sabina
Chicago
9 hs a 15 hs
1120 W 79th St
Holy Angels Pantry
Aurora
9.15 hs a 11.30 hs
204 S. Russell Ave
Marie Wilkinson Food Pantry
Aurora
11.30 hs a 14 hs
834 North Highland Avenue
Aurora Area Interfaith Pantry
Aurora
10 hs a 14 hs
1110 Jericho Road
Batavia Interfaith Food Pantry
Batavia
13 hs a 15 hs
916 First Street
Our Lady of Mount Carmel
Darien
13 hs a 15 hs
8404 Cass Ave.
Fish of Downers Grove
Downers Grove
16 hs a 18 hs
4341 Saratoga
Centro De Informacion
Elgin
9 hs a 17 hs
1885 Lin Lor Lane, Suite 200
Shepherd’s Heart Food Pantry
Geneva
12 hs a 14 hs
2300 South Street
Warren Township
Gurnee
8 hs a 15.30 hs
17801 W. Washington Street
Spanish Community Center
Joliet
10 hs a 14 hs
309 N Eastern Ave
Neighborhood Food Pantries
Warrenville
11 hs a 13 hs
29W260 Batavia Road
People’s Resource Center
Wheaton
9 hs a 12 hs
201 S. Naperville Road
¿Qué despensas estarán abiertas el miércoles 20 de mayo?
Los programas seguirán activos el miércoles. El horario de cierre más tarde corresponderá a Batavia Interfaith Food Pantry, en Batavia, que funcionará hasta las 19.30 hs.
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Dirección
St. Stanislaus Kostka
Chicago
11.30 hs a 12.30 hs
1351 W Evergreen Ave
Marie Wilkinson Food Pantry
Aurora
11.30 hs a 14 hs
834 North Highland Avenue
Holy Angels Pantry
Aurora
9.15 hs a 11.30 hs
204 S. Russell Ave
Batavia Interfaith Food Pantry
Batavia
18.30 hs a 19.30 hs
916 First Street
Loaves and Fishes Compass
Bolingbrook
16 hs a 18 hs
151 E Briarcliff Rd
D300 Food Pantry
Carpentersville
17 hs a 19 hs
100 Cleveland Avenue
Centro De Informacion
Elgin
9 hs a 17 hs
1885 Lin Lor Lane, Suite 200
Shepherd’s Heart Food Pantry
Geneva
9 hs a 11 hs
2300 South Street
Glen House Food Pantry
Glen Ellyn
9 hs a 16 hs
55 N. Park Blvd.
Warren Township
Gurnee
8 hs a 15.30 hs
17801 W. Washington Street
Lisle Township Pantry
Lisle
12 hs a 16 hs
4711 Indiana Avenue
Kumler Outreach Ministries
Springfield
9 hs a 12 hs
303 North Grand Ave. East
COOL Food Pantry
Waukegan
10 hs a 14 hs
800 W. Glen Flora Avenue
People’s Resource Center
Wheaton
15 hs a 19 hs
201 S. Naperville Road
Los centros comunitarios y comedores activos el jueves 21
El jueves se concentrará uno de los días con más puntos de entrega activos. El servicio que abrirá más temprano será Family Outreach Program, en Crest Hill, desde las 7 hs, mientras que el horario de cierre más tarde corresponderá a Batavia Interfaith Food Pantry, en Batavia, con funcionamiento hasta las 19.30 hs.
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Dirección
St. Vincent de Paul Society
Chicago
9 hs a 11 hs
13145 S Houston Ave
Sandwich Board
Aurora
12 hs a 13.30 hs
218 E. Benton Street
Holy Angels Pantry
Aurora
9.15 hs a 11.30 hs
204 S. Russell Ave
Aurora Area Interfaith Pantry
Aurora
10 hs a 14 hs
1110 Jericho Road
Batavia Interfaith Food Pantry
Batavia
18.30 hs a 19.30 hs
916 First Street
Family Outreach Program
Crest Hill
7 hs a 9 hs
1701 N Larkin Ave
St. John Lutheran Church
Joliet
16 hs a 18 hs
2650 Plainfield Road
Helping Hands Food Pantry
Machesney Park
13 hs a 15 hs
7620 Elm Avenue
Rockford Rescue Mission
Rockford
desayuno, almuerzo y cena
715 W. State St.
St. Elizabeth’s Center
Rockford
13 hs a 14.30 hs
1505 S. Main Street
People’s Resource Center
Wheaton
9 hs a 12 hs y 13 hs a 15 hs
201 S. Naperville Road
Neighborhood FP
West Chicago
10 hs a 13 hs
123 Fremont St
¿Qué lugares entregarán comida gratis el viernes 22 de mayo?
Las entregas en despensas parroquiales, centros vecinales e iniciativas comunitarias de distribución de alimentos también continuarán el viernes.
Entre los servicios previstos figuran jornadas de entrega de alimentos y productos básicos con modalidades especiales, como el sistema Drive-Through de Marie Wilkinson Food Pantry, en Aurora, que distribuye víveres directamente a vehículos.
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Dirección
Village Baptist Church
Aurora
9.30 hs a 11 hs
515 S. Frontenac Street
Marie Wilkinson Food Pantry
Aurora
12.30 hs a 16 hs
834 North Highland Avenue
Holy Angels Pantry
Aurora
9.15 hs a 11.30 hs
204 S. Russell Ave
Fish of Downers Grove
Downers Grove
8.30 hs a 11.30 hs
4341 Saratoga
Centro De Informacion
Elgin
9 hs a 17 hs
1885 Lin Lor Lane, Suite 200
Glen House Food Pantry
Glen Ellyn
9 hs a 13 hs
55 N. Park Blvd.
Warren Township
Gurnee
8 hs a 15.30 hs
17801 W. Washington Street
Kumler Outreach Ministries
Springfield
9 hs a 12 hs
303 North Grand Ave. East
Salvation Army St. Charles
St. Charles
10 hs a 14 hs
1710 S. 7th Avenue
COOL Food Pantry
Waukegan
10 hs a 14 hs
800 W. Glen Flora Avenue
Neighborhood FP
West Chicago
10 hs a 13 hs
123 Fremont St
¿Qué centros requieren reserva previa para retirar alimentos?
Algunos organismos comunitarios solicitan registro, reserva telefónica o pedidos previos en línea. En varios casos, la cita es obligatoria para retirar mercadería o utilizar turnos específicos de abastecimiento.
|Organización
|Servicio
|Ciudad
|Teléfono
People’s Resource Center
Entrega de productos con cita previa para servicios de martes y jueves
Wheaton
630-682-5402
Glen House Food Pantry
Reparto de alimentos con reserva para turnos de tarde y noche
Glen Ellyn
630-469-8668
D300 Food Pantry
Distribución de víveres con registro y cita para miércoles
Carpentersville
847-783-7030
St. John Lutheran Church
Abastecimiento de ayuda nutricional mediante pedidos previos en línea
Joliet
815-439-2320
Neighborhood Food Pantries
Retiro de pedidos realizados previamente en línea
Warrenville
630-375-7185
¿Dónde funcionarán los mercados móviles gratuitos de alimentos en la semana del 18 al 22 de mayo?
Northern Illinois Food Bank continuará esta semana con sus Mobile Markets, un sistema itinerante de distribución gratuita de productos frescos y comestibles en distintas comunidades del norte de Illinois. La institución indicó que las entregas funcionan bajo modalidad Drive-Thru, por orden de llegada, y que no se requiere identificación, comprobante de ingresos ni derivación previa para recibir alimentos.
|Fecha
|Ciudad
|Horario
|Lugar
Lunes 18 de mayo
South Wilmington
16 hs a 17.30 hs
St. Lawrence Church, 135 E. Rice Rd
Martes 19 de mayo
Newark
16 hs a 17.30 hs
Newark Grade School, 503 Chicago Rd.
Miércoles 20 de mayo
Montgomery
17 hs a 18.30 hs
Long Beach Elementary, 67 Long Beach Rd.
Miércoles 20 de mayo
Polo
10 hs a 11.30 hs
Polo Lifeline, 113 N Green Ave.
Jueves 21 de mayo
Warrenville
16.30 hs a 18 hs
Johnson Elementary School, 2S700 Continental Dr.
Viernes 22 de mayo
Ingleside
16 hs a 17.30 hs
CrossPoint Church, 27430 W Nippersink Rd.
- 1
Gabriel Rolón, psicólogo: “Ser feliz implica una responsabilidad muy grande”
- 2
Emiratos Árabes rompe en varios frentes con Arabia Saudita y busca emerger como potencia hegemónica regional
- 3
Materiales de construcción: qué conviene comprar en mayo según los precios
- 4
Juan Cuattromo, presidente del Bapro: “No veo ni un rebote del crédito ni una baja de la mora”