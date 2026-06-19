Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 66 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado
El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
LA NACION
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