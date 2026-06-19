Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 66 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oestenoroeste

: 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.