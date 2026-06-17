Solo falta la firma de J.B. Pritzker: la ley de Illinois que prohibiría las gafas con IA al conducir
La norma establecería multas graduales con penas de prisión si el incumplimiento deriva en un accidente
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En Illinois, un proyecto de ley que prohibiría las gafas con inteligencia artificial (IA) al conducir podría entrar en vigor pronto. La medida recibió la aprobación legislativa y solo falta la firma del gobernador J.B. Pritzker para que se convierta oficialmente en ley.
La ley de Illinois regularía la IA a conducir y cambiaría el Código de Tráfico
La Asamblea General de Illinois aprobó recientemente la propuesta impulsada por el Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, que busca modernizar la normativa sobre conducción distraída. La HB 4843 modificaría el Código de Tráfico estatal para incluir las gafas con IA entre los dispositivos de comunicación electrónica.
“A medida que la tecnología evoluciona, nuestras leyes y nuestras medidas de seguridad pública deben evolucionar con ella. Las tecnologías emergentes, como las gafas inteligentes con IA, pueden desviar peligrosamente la atención del conductor, reducir su percepción de la situación y mermar su tiempo de reacción al volante", afirmó Giannoulias en el comunicado de prensa.
En esa línea, el funcionario estatal sostuvo luego que conducir distraído “es el equivalente a manejar ebrio” de otras épocas. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, en 2024 la conducción distraída provocó más de 3200 muertes y 315.000 heridos en todo el país norteamericano.
Qué prohibiría el proyecto de ley de Illinois sobre las gafas con IA al conducir
La legislación añadiría específicamente las “gafas con inteligencia artificial” a la lista de dispositivos de comunicación electrónica que ya están prohibidos para su uso mientras se conduce en el estado. Entre otros, se incluyen los teléfonos celulares, asistentes digitales de mano, tabletas y computadoras que no estén integradas en el vehículo.
La orden principal de la disposición es impedir que los conductores usen o lleven puestas estas gafas mientras están al volante. Esto se debe a que permiten funciones consideradas como distracciones, como ver o grabar videos, enviar mensajes, participar en reuniones virtuales y navegar por internet.
A diferencia de otras regulaciones, esta nueva normativa no habilitaría las excepciones que existen para otros dispositivos. Actualmente, la ley de Illinois permite el uso de teléfonos si es de forma manos libres o mediante comandos de voz.
Normalmente, también se puede usar el celular y otros elementos si el vehículo está detenido por obstrucciones del tráfico y en posición de estacionamiento o neutral. No obstante, en estas excepciones no se incluirá a los anteojos con inteligencia artificial.
La medida también podría afectar a los trámites para obtener la licencia. De acuerdo con Chicago Sun-Times, las autoridades comenzaron a ver que personas utilizaban las gafas mientras realizaban sus exámenes escritos y prácticos. Por este motivo, se prohibiría llevar las gafas durante estas pruebas.
Las sanciones de la nueva ley de Illinois por infracciones
El texto legislativo señala que el incumplimiento de estas normas se consideraría una infracción de tráfico y las sanciones económicas serían establecidas de manera progresiva:
- Primera infracción: multa máxima de 75 dólares.
- Segunda infracción: multa máxima de US$100.
- Tercera infracción: multa máxima de US$125.
- Cuarta o siguientes: multa máxima de US$150.
Asimismo, si el uso de esta tecnología provoca un accidente con lesiones o muerte, la persona estaría sujeta a penas mucho más graves:
- Multa mínima de US$100 en casos de daños corporales graves, discapacidad permanente, desfiguración o muerte.
- Cargos criminales: si hay lesiones severas, se considera un delito menor de Clase A; si resulta en la muerte de otra persona, se clasifica como un delito grave de Clase 4.
Según el texto, cuando la ley consiga la firma de Pritzker, comenzaría a aplicarse inmediatamente.
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