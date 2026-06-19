Pritzker lo anunció: cierran un parque estatal en Illinois por la presencia de una especie vegetal invasora
Los lotos desplazaron a las plantas autóctonas e impiden la práctica de la pesca desde la orilla, la navegación y el kayak
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La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció el martes que el parque estatal Morrison-Rockwood, en el condado de Whiteside, permanecerá cerrado al público los días 23 y 24 de junio. La medida responde a tareas destinadas a eliminar una especie vegetal invasora mediante un tratamiento que incluye el uso de drones.
El parque estatal Morrison-Rockwood cerrará en Illinois por vegetación invasora
A través de un comunicado de prensa, Pritzker informó a los residentes y visitantes de Illinois que el parque Morrison-Rockwood permanecerá cerrado en ambas fechas mientras el personal aplica un tratamiento con herbicidas acuáticos en el lago Carlton.
El objetivo de la intervención es eliminar la vegetación invasora. Además, se espera que las tareas mejoren las actividades recreativas acuáticas para pescadores, navegantes y kayakistas, así como el hábitat de los peces.
También facilitará el ingreso al lago para la pesca desde la orilla. El acceso público al parque estará restringido durante este período y no se permitirá acampar.
Para obtener más información, las autoridades indicaron a las personas que pueden comunicarse con la oficina de la administración al 815-772-4708.
Cómo es el tratamiento para eliminar la vegetación invasora en el parque estatal de Illinois
El Departamento de Recursos Naturales de Illinois (IDNR, por sus siglas en inglés) señala en su página web que el lago Carlton es el elemento central de Morrison-Rockwood.
No obstante, en los últimos años, los lotos desplazaron la vegetación autóctona, lo que comenzó a dificultar la pesca desde la orilla, la navegación y el kayak.
La agencia de Illinois indica que pese a los esfuerzos de los biólogos pesqueros para tratar los lotos, ciertos cambios naturales que escapan a su control permitieron que la planta se extienda más allá de su zona habitual de aguas poco profundas y mucho más lejos de las orillas.
Ahora, el personal del IDNR utilizará drones para optimizar el tratamiento. Estos dispositivos pueden cubrir más superficie en menos tiempo y con un menor costo para el parque.
Al establecer un calendario anual de fumigación con drones, también se busca mejorar el hábitat de los peces y reducir el monocultivo. Eventualmente, esto permitirá que una mayor variedad de plantas autóctonas ocupe el lago.
El parque estatal que cierra en Illinois
Ubicado en 18750 Lake Rd., en el norte de Morrison, el parque tiene una superficie de 1164 acres (471 hectáreas). Fue creado en 1971 y se abrió oficialmente al uso diurno ese mismo año.
El recinto debe su nombre a la ciudad en la que está situado y a la combinación del cercano arroyo Rock Creek y la zona densamente arbolada del parque.
El lago Carlton, en donde se centrarán las tareas, es una cuenca hidrográfica construida en 1969 mediante un dique de tierra de 38 pies (11,5 metros) de altura y 1800 pies (548,6 metros) de longitud que atraviesa un arroyo, de acuerdo con la descripción de la página oficial.
Uno de los factores destacados del entorno natural es su abundante fauna, en la que figuran conejos, ardillas, codornices, faisanes, zorros, coyotes, ratas almizcleras, marmotas o ciervos. Además, a menudo se ven patos y gansos en el lago y hay más de 150 especies de aves que habitan el lugar.
Al margen de sus características naturales, el gobierno destaca que los visitantes pueden realizar distintas actividades:
- Camping
- Pesca
- Caza
- Navegación en embarcaciones
- Senderismo
- Pesca en hielo
- Patinaje sobre hielo
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